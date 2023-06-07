Numan Kurtulmuş TBMM Başkanı seçildi

AK Parti İstanbul Milletvekili Numan Kurtulmuş, TBMM Başkanlığı seçiminin üçüncü turunda 321 oy alarak Meclis'in 30. başkanı oldu. Kurtulmuş, 'Umut ediyoruz ki, bütün meclisteki siyasi partilerle birlikte son derece verimli ve olumlu çalışma ortamı oluşturması için biz elimizden gelen her türlü fırsat ve gayreti ortaya koyacağız' dedi.

Numan Kurtulmuş: "Umut ediyoruz ki, bütün meclisteki siyasi partilerle birlikte son derece verimli ve olumlu çalışma ortamı oluşturması için biz elimizden gelen her türlü fırsat ve gayreti ortaya koyacağız"

AK Parti İstanbul Milletvekili Numan Kurtulmuş, TBMM Başkanlığı seçiminin üçüncü turunda 321 oy alarak Meclis'in 30. başkanı oldu. Kurtulmuş, "Umut ediyoruz ki, bütün meclisteki siyasi partilerle birlikte son derece verimli ve olumlu çalışma ortamı oluşturması için biz elimizden gelen her türlü fırsat ve gayreti ortaya koyacağız" dedi.