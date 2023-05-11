Numan Kurtulmuş'tan Muharrem İnce yorumu: 'Bir şekilde FETÖ'vari operasyonlarla zorladılar, çekilme yaptırdılar'

Ak Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Muharrem İnce'nin Cumhurbaşkanlığı adaylığından çekilmesiyle ilgili, "Günlerdir Kılıçdaroğlu kaset maset diye bir şeyler sayıklıyor. Demek ki neyin ne olduğu belki de önümüzdeki günlerde daha net ortaya çıkacak. Ama öyle görünüyor ki CHP, bir önceki seçimdeki adaylarını bir şekilde FETÖ'vari operasyonlarla zorladılar, çekilme yaptırdılar." dedi.

Ak Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Bağcılar'da AK Parti İstanbul İl Başkanlığı tarafından Bağcılar Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen Amatör Spor Kulüpleri ile Buluşma programına katıldı. Programa Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir'in yanı sıra çok sayıda sporcu ve ailesi de eşlik etti. Kürsü konuşmaları sırasında işitme engelli vatandaşlar için işaret dili ile de anlatım yapıldı. Program sonunda ise getirilen yerli ve milli araç Togg vatandaşlar tarafından yoğun ilgili ile karşılandı.

Programda konuşan Kurtulmuş, Memleket Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin adaylıktan çekilmesiyle ilgili konuştu. Kurtulmuş, "CHP'nin bir önceki dönem cumhurbaşkanı adayı ortaya konulan baskılar sonucu cumhurbaşkanlığı adaylığından ayrılmak durumunda kaldı. Bazı trol CHP'liler ve yandaşları sosyal medyada ortalığı böylesine bir bayram yerine döndürdüler. Değerli kardeşlerim günlerdir Kılıçdaroğlu kaset maset diye bir şeyler sayıklıyor. Demek ki neyin ne olduğu belki de önümüzdeki günlerde daha net ortaya çıkacak. Ama öyle görünüyor ki CHP, bir önceki seçimdeki adaylarını bir şekilde FETÖ'vari operasyonlarla zorladılar çekilme yaptırdılar. Değerli kardeşlerim biz siyasetin de ahlakı olduğunu hatta siyasetin tek limanının ahlak olduğunu bilen bir kadroyuz. Mücadele ederiz, yarışız, basa bas yarışırız. Ama siyasetin er meydanı seçim meydanıdır. Mücadele ederiz ama asla ve asla siyaseti zehirleyen yolların kenarından kıyısından geçmeyiz" dedi.

"Siyaset limanı ahlaktır"

Muhalefete Türkiye genelinden yapılan projelerden rahatsızlık duyması üzerinden eleştirilerde bulunan Kurtulmuş, "Ne yapalım? Onlara diyoruz ki bir kenarda debelenin durun. Bu millet ise yapılan bu adımlardan iftihar ediyor. Tekrar söylemek isterim ki siyasetin limanı ahlaktır. Biz bu oyunu gördük CHP'nin rahmetli Genel Başkanı Deniz Baykal'ın nasıl genel başkanlıktan edildiğini, adamcağızın aynen bugün olduğu gibi nasıl apar topar basın toplantısı yaparak genel başkanlığı bıraktığını hatırlıyoruz. O dönemde ben genel başkan olmayacağım diyenlerin hemen sonra nasıl da CHP'nin genel başkanlığına getirildiğini biliyoruz. Ayrıca yine geçtiğimiz seçimlerde başka bir partinin milletvekili listelerinin yine benzer operasyonlar ile baskı ile nasıl değiştirildiğini de dün gibi hatırlıyoruz. 17-25 Aralıklarda yine kurulan kumpaslarda yine kasetlerin nasıl devreye sokulduğunu bir takım montaj ve uyduruk kasetlerle Türkiye siyasetinin nasıl etkilenmeye çalışıldığını da dün gibi hatırlıyoruz. Bütün bunların hepsi siyaseti zehirleyen algı operasyonlarıdır" diye konuştu. - İSTANBUL

Sizce Muharrem İnce'nin cumhurbaşkanlığı adaylığından çekilme kararı doğru mu? — Haberler.com (@Haberler) May 11, 2023