Numan Kurtulmuş'tan, doktor Karakaya'nın öldürülmesine ilişkin açıklama Açıklaması AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Konya Şehir Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Dr. Ekrem Karakaya kardeşimizin hunharca katledilmesi yüreğimizi dağladı. AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Konya Şehir Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Dr. Ekrem Karakaya kardeşimizin hunharca katledilmesi yüreğimizi dağladı." ifadelerini kullandı. Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti: "Konya Şehir Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Dr. Ekrem Karakaya kardeşimizin hunharca katledilmesi yüreğimizi dağladı. Oysa ki, gecesini gündüzüne katarak binbir emekle insanları hayata bağlamaya çabalayan sağlık çalışanlarımızın gayretleri minnet ve şükranla karşılık bulmalıdır. Sağlık çalışanlarımıza yönelik şiddet bu açıdan topluma karşı yapılmış saldırıdır. Vefat eden hekimimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve tüm tıp camiasına başsağlığı dilerim." AA / Ali Kemal Akan - Politika Şehir Hastanesi Numan Kurtulmuş Ekrem Karakaya Konya Politika Haberler

Haberler ›› Politika ›› Numan Kurtulmuş'tan, doktor Karakaya'nın öldürülmesine ilişkin açıklama Açıklaması - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.