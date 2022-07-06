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Numan Kurtulmuş'tan, doktor Karakaya'nın öldürülmesine ilişkin açıklama Açıklaması

AA - Ali Kemal Akan - Politika
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Numan Kurtulmuş'tan, doktor Karakaya'nın öldürülmesine ilişkin açıklama Açıklaması

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Konya Şehir Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Dr. Ekrem Karakaya kardeşimizin hunharca katledilmesi yüreğimizi dağladı.

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Konya Şehir Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Dr. Ekrem Karakaya kardeşimizin hunharca katledilmesi yüreğimizi dağladı." ifadelerini kullandı.

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Konya Şehir Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Dr. Ekrem Karakaya kardeşimizin hunharca katledilmesi yüreğimizi dağladı. Oysa ki, gecesini gündüzüne katarak binbir emekle insanları hayata bağlamaya çabalayan sağlık çalışanlarımızın gayretleri minnet ve şükranla karşılık bulmalıdır.

Sağlık çalışanlarımıza yönelik şiddet bu açıdan topluma karşı yapılmış saldırıdır. Vefat eden hekimimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve tüm tıp camiasına başsağlığı dilerim."

AA / Ali Kemal Akan - Politika

Şehir Hastanesi Numan Kurtulmuş Ekrem Karakaya Konya Politika Haberler

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