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Numan Kurtulmuş Putin ile Görüştü

Numan Kurtulmuş Putin ile Görüştü
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı görüşmede, iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlenmesini temenni etti.

TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüştü.

Görüşmeye dair sosyal medya hesabı üzerinden paylaşım yapan Numan Kurtulmuş, "Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Sayın Vladimir Putin'e, nazik kabulleri dolayısıyla teşekkür ediyor, ziyaretimizin Rusya ile Türkiye arasındaki ilişkilerin güçlenmesine vesile olmasını diliyorum" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika

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