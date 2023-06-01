Numan Kurtulmuş, Mescid-i Aksa İmam Hatibi ve Dünya Müslüman Alimler Birliği Kudüs Komisyonu Başkanı'nı Kabul Etti

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Mescid-i Aksa İmam Hatibi Şeyh İkrime Sabri ve Dünya Müslüman Alimler Birliği Kudüs Komisyonu Başkanı Ahmet Ömeri'yi parti genel merkezinde kabul etti. Seçim sonuçlarının bütün İslam alemi için bir başarı olduğunu ifade eden Şeyh İkrime Sabri, parlamentoda Kudüs'ün, Mescid-i Aksa'nın sesinin bundan sonra daha yüksek çıkmasını temenni ettiklerini belirtti. Ahmet Ömeri ise seçim başarısının dünyanın dört bir yanındaki bütün Müslümanları ferahlatarak, rahatlatarak ve coşkuyla kutladığı bir başarıya dönüştüğünü belirtti. Numan Kurtulmuş ise seçimin büyük bir zafer olduğunu ve Türkiye'nin büyük vizyonlarının halk tarafından tescil edildiği bir seçim olduğunu belirtti.

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Mescid-i Aksa İmam Hatibi Şeyh İkrime Sabri ve Dünya Müslüman Alimler Birliği Kudüs Komisyonu Başkanı Ahmet Ömeri'yi kabul etti.

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Mescid-i Aksa İmam Hatibi Şeyh İkrime Sabri ve Dünya Müslüman Alimler Birliği Kudüs Komisyonu Başkanı Ahmet Ömeri'yi parti genel merkezinde kabul etti. Şeyh İkrime Sabri, seçim sonuçlarının bütün İslam alemi için bir başarı olduğunu ve parlamentoda Kudüs'ün, Mescid-i Aksa'nın sesinin bundan sonra daha yüksek çıkmasını temenni ettiklerini ifade etti. Ahmet Ömeri ise seçim başarısının dünyanın dört bir yanındaki bütün Müslümanları ferahlatarak, rahatlatarak ve coşkuyla kutladığı bir başarıya dönüştüğünü, insanları rahatlattığını belirtti.

Seçimin büyük bir zafer olduğunu ve Türkiye'nin büyük vizyonlarının halk tarafından tescil edildiği, 'Türkiye Yüzyılı' siyasi vizyonunda tescillendiği bir seçim olduğunu belirten Numan Kurtulmuş "Bizde seçim kampanyası boyunca hep; 'bu seçim batı dünyası başta olmak üzere dışarıdan takip ediliyor, Türkiye'nin karşıtları tarafından da takip ediliyor. Aynı zamanda Türkiye'yi seven, gözünü Türkiye'ye dikmiş olan başta mazlum ve masum Filistin halkı olmak üzere dünyanın dört bir tarafından mazlum milletler tarafından dört gözle izleniyor, takip ediliyor. Hatta İslam dünyasının dışındaki mazlum halklar tarafından da takip ediliyor. Sonucu merakla bekleniyor' diye söylüyorduk. Bunun nasıl hakikat olduğu da seçim sonrası dünyanın dört bir tarafındaki kutlamalarla bir kere daha teyit edilmiş oldu. Fas'tan Endonezya'ya, Kudüs'ten Balkanlar'a, Kafkaslardan Afrika'ya kadar halk sokaklara çıktı ve Recep Tayyip Erdoğan'ın bu büyük başarısını canı gönülden kutlamış oldu" dedi.

'İSRAİL'İN BU SALDIRGANLIĞINA MUTLAKA SON VERİLECEKTİR'

Hiçbir zaman Kudüs davasından, Filistin davasından vazgeçmeyeceklerini söyleyen Kurtulmuş, "Oradaki mazlum kardeşlerimizin bütün haklarının korunması için şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da her platformda mücadele edeceğimizin bilinmesini arz ederim. Özellikle geçtiğimiz sene hem Batı Şeria'da hem Gazze'de İsrail hükümetinin yasa dışı saldırılarının yakinen takip ediyor ve her platformda bu saldırıların sonlandırılması için gayret gösteriyoruz. Sadece geçtiğimiz sene 220'nin üzerinde mazlum Filistinli insan şehit edildi. Bu uluslararası hukuk bakımından kabul edilebilir bir şey değildir. Özellikle Mescid-i Aksa'nın kutsiyetinin korunması ve uluslararası hukuk tarafından sağlanmış olan hukuki statüsünün korunması konusundaki hassasiyetlerimizin bu vesileyle bir kez daha ifade etmek istiyorum. Özellikle İsrail hükümetinin içerisindeki bazı aşırı ırkçı ve Müslüman karşıtı bakanların onların öncülüğünde Mescid-i Aksa'ya baskınlar yapılmış olmasını da kabul etmemiz mümkün değildir. Ümit ediyoruz ki uluslararası alanda İsrail hükümeti hem işgal altındaki topraklardaki Filistinlilere karşı tavrı dolayısıyla hem yasa dışı işgalleri sürekli artıran tavrı ve tarzı dolayısıyla uluslararası hukuk bakımından da İsrail'in bu saldırganlığına mutlaka son verilecektir" ifadelerini kullandı. (DHA)