Numan Kurtulmuş: Kasetlerle Siyaset Yönlendirilmeye Çalışılıyor

Ak Parti Genel Başkanvekili ve İstanbul 3. Bölge Milletvekili adayı Prof. Dr. Numan Kurtulmuş, "Ahlak dışı bir takım böyle kasetler ile siyaseti yönlendirmeye çalışan anlayışı telin ediyoruz bunun zararlı bir siyaset mikrobu olduğunu çok açık şekilde ifade ediyoruz" dedi.

Kurtulmuş, Esenyurt AK Parti sandık ve okul sorumluları ile bir araya geldi. Numan Kurtulmuş "Türkiye'deki bu seçimlerin bir cumhurbaşkanlığı seçimi ya da milletvekilliği seçiminin çok ötesinde anlam taşıdığının altını çizmek isterim. Bu seçimde evet cumhurbaşkanını seçeceğiz, milletvekili de seçeceğiz. 14 Mayıs 2023 seçimleri Türkiye'nin gelecek 100 yılının nasıl şekilleneceğine karar verilecek olan bir seçimdir, 14 Mayıs 2023 seçimleri Türkiye'nin bir istikamet tayini bir yön tespiti seçimidir, dolayısıyla bu seçimi fevkalade önemli değerli bir seçim olarak görüyoruz. Hiç abartısız söylemek gerekirse önümüzdeki Pazar günü gerçekleştireceğimiz seçim Türkiye'nin asırlık seçimidir asrın seçimidir. Bu seçime büyük bir gayretle hazırlanıyoruz büyük bir fedakarlıkla büyük bir dikkatle hazırlanıyoruz. Türkiye sadece önümüzdeki 5 yıl nasıl yönetileceğini sadece parlamentonun nasıl şekilleneceğini değil, Türkiye'nin ne yönde ilerleyeceğine karar verecektir. Bir tarafta yönetimde istikrarı ve güveni temsil eden bugün Cumhurbaşkanı Tayip Erdoğan'ın öncülüğünde devam eden bir çizgi, karşı tarafta ise 7 yamalı bohça gibi bir koalisyon hükumeti teklif eden yani yönetimde karasızlık ve kaos teklif eden bir anlayış. Milletimizin vereceği tercih vereceği karar budur" dedi.Siyasetteki kaset tartışmalara da değinen Kurtulmuş, "Bir takım kasetlerle bir takım böyle yanlış yollara saparak insanları itibarsızlaştırmak bizim lügatimizde yazmaz bizim siyaset anlayışımıza böyle bir şeye asla yer yoktur. Hatırlayın yakın siyasi tarihimizde CHP'nin Genel Başkanı rahmetli Baykal'ın nasıl bir nasıl bir kaset operasyonuyla kenara alındığını ve ardından bugünkü CHP yönetiminin kurulduğunu dün gibi yakın bir zamanın hatırası olarak biliyoruz. Aynı şekilde 17-25 Aralık sürecinde yalan yanlış bazı kasetlerle Türkiye'de kamuoyunun nasıl yönlendirilmeye çalışıldığını gayet iyi hatırlıyoruz. Biz dün de bugün de yarın da siyaseti siyaset dışı yollarla bir şekilde şekillendirmeye çalışan, hele hele ahlak dışı bir takım böyle kasetler ile siyaseti yönlendirmeye çalışan anlayışı telin ediyoruz bunun zararlı bir siyaset mikrobu olduğunu çok açık şekilde ifade ediyoruz." diye konuştu.