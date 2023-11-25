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Numan Kurtulmuş: Kadına yönelik şiddet kırmızı çizgimizdir

Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, güçlü bir toplumun şiddetle mücadele etmekle mümkün olabileceğini belirterek, 'Bilhassa kadına yönelik şiddet kırmızı çizgimizdir, asla kabul etmiyoruz.' ifadesini kullandı. Kurtulmuş, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla sosyal medya hesabı üzerinden bir mesaj paylaştı.