Numan Kurtulmuş: İngiltere'nin 300 milyar dolar verecek kabiliyeti yok

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Asrın İş Adamları Derneği'nin (ASRİAD) Bahçelievler'de düzenlediği kahvaltı programına katıldı.

"85 MİLYONUN NEFRET İLE KARŞILADIĞINA YÜREKTEN İNANIYORUM"

"300 MİLYAR DOLAR KARŞILIĞINDA PAZARLIK NEDİR?"

"AKDENİZ'DE BÜYÜK DOĞALGAZ VE PETROL KAYNAKLARI BULUNACAK"

İş insanlarının sorularını da yanıtlayan Kurtulmuş, "Seçim güvenliği ile ilgili bazı dedikodular ortaya çıkarılıyor. Bunların hepsi seçim atmosferinde seçim sürecinde kampanya sürecinin kara propaganda araçlarından bazılarıdır. Bunlara itibar edilmemesi lazım. Neyin nasıl olduğunu nasıl yapılacağını biliyoruz. Bunlar aslında bir yerde de millete aba altından sopa gösterme teşebbüsüdür. 'Yani' Bunlara oy verirseniz' demektir. Milletimiz bunları değerlendiriyor. Maalesef bazılarının zihni batıya ayarlı olduğu için kendi doğalgazımızın çıkarılmasından dahi memnun olamadılar. Bundan da iftihar edemediler. Sadece Karadeniz değil, İnşallah yakında Akdeniz'de de büyük doğalgaz ve petrol kaynakları bulunacak. Geçtiğimiz sene Türkiye'nin enerjiye ödediği fatura 96.6 milyar dolardır. Bu paranın cebimizde kaldığını düşünün" dedi.