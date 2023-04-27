Numan Kurtulmuş: Türkiye siyaseti için yeni bir dönemin başlangıcı olacak

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Sultangazi İlçe Teşkilatı'nı ziyaret ederek seçim için sandık çağrısı yaptı. Kurtulmuş, Türkiye siyaseti için yeni bir dönemin başlangıcı olacağını söyledi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeniden seçilmesi ve AK Parti'nin parlamentonun açık ara birinci partisi olarak yolumuza devam edeceğiz dedi.