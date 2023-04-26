Ak Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş "Cumhurbaşkanı gayet sağlıklı, programlara devam edecek" dedi.

Ak Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Ak Parti İstanbul İl Başkanlığı'nın düzenlediği toplantıda gazetecilerin sorularını yanıtladı. Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sağlık durumuna ilişkin olarak, "Cumhurbaşkanı seçim yoğunluğundan dolayı mide rahatsızlığı geçirdi. Bugün programlara kaldığı yerden devam edecek. Gayet sağlıklı. Akşamdan bir şey kalmadı gibi. Programlar devam edecek" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL