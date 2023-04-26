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Numan Kurtulmuş 'Cumhurbaşkanı gayet sağlıklı, programlara devam edecek'

Numan Kurtulmuş "Cumhurbaşkanı gayet sağlıklı, programlara devam edecek"

Politika Haberleri

Ak Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş "Cumhurbaşkanı gayet sağlıklı, programlara devam edecek" dedi.

Ak Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş "Cumhurbaşkanı gayet sağlıklı, programlara devam edecek" dedi.

Ak Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Ak Parti İstanbul İl Başkanlığı'nın düzenlediği toplantıda gazetecilerin sorularını yanıtladı. Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sağlık durumuna ilişkin olarak, "Cumhurbaşkanı seçim yoğunluğundan dolayı mide rahatsızlığı geçirdi. Bugün programlara kaldığı yerden devam edecek. Gayet sağlıklı. Akşamdan bir şey kalmadı gibi. Programlar devam edecek" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

İstanbul Seçim Sonuçları
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Numan Kurtulmuş İstanbul AK Parti Politika Haberler

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