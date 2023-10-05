Numan Kurtulmuş Aramızdaki farklılıkları bir ayrılık vesilesi olarak görmeyeceğiz

TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, 2071'in Türkiye için çok daha güçlü, Türkiye'nin yüzyılı olacağını söyleyerek, Bunun için birlik ve beraberlik içerisinde, dirlik içerisinde hareket edeceğiz.

TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, 2071'in Türkiye için çok daha güçlü, Türkiye'nin yüzyılı olacağını söyleyerek, Bunun için birlik ve beraberlik içerisinde, dirlik içerisinde hareket edeceğiz. Milli kültürümüzü geliştirerek sonraki nesillere aktaracağız. Aramızdaki farklılıkları bir ayrılık vesilesi olarak görmeyeceğiz dedi.

Çankırı Dernekler Federasyonu tarafından düzenlenen 5'inci Çankırı Tanıtım Günleri, Ankara'daki Başkent Millet Bahçesi'nde başladı. Tanıtım günlerinin açılışına, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, AK Parti Grup Başkanvekili ve Çankırı Milletvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, Milliyetçi Hareket Partisi Çankırı Milletvekili Pelin Yılık ve davetliler katıldı. Programa katılan TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, mehteran takımının çaldığı marşlarla karşılandı. Burada Kurtulmuş'a 'Çankırı Yarenleri' tarafından 'Yaren Poşu'su hediye edildi. Ardından, 'Çankırı Yarenleri' tarafından halk oyunları gösterisi yapıldı.

AKBAŞOĞLU ÇANKIRI'MIZ, TÜRKİYE YÜZYILI'NIN PARLAYAN YILDIZI OLACAKTIR

Halk oyunları gösterisinin ardından konuşma yapan Muhammet Emin Akbaşoğlu, Çankırı'nın Milli Mücadele'deki rolüne dikkat çekerek, Malazgirt'ten Çankırı'ya uzanan yolculuk, İstiklal Mücadelesi ile ikinci bir dönüm noktasını tarihe yazdırmıştır. İnebolu, Kastamonu, Ilgaz, Çakırı, Ankara hattı, 'İstiklal Yolu' olarak istiklal mücadelemizde insan ve sevkiyatının yapılarak Cumhuriyet'in kurulması ve istiklalden istikbale yolculuğun dönüm noktası olarak tarihe kazınmıştır. Bugün de 'Türkiye Yüzyılı'nın eşiğindeyiz. İnşallah Çankırı'mız da 'Türkiye Yüzyılı'nın parlayan yıldızı olacaktır. Millet ve devlet kaynaşmasıyla, Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde gerçekleştireceğiz. 81 ilimiz gibi Çankırı da üzerine düşeni bugüne kadar yaptığı gibi bundan sonra da en güzel şekilde ifa edecek diye konuştu.

Akbaşoğlu'nun ardından konuşan TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ise Çankırı'nın manevi gücün temsil edildiği bir maneviyat iklimine sahip olduğunu söyleyerek, Anadolu'nun İslamlaşması ve bizim milletimize kapılarının açılması, Malazgirt Zaferi'nden önce Çankırı'da Karatekin'in Malazgirt Savaşı'na vermiş olduğu destek hepimizin malumudur. Orada, sahada güçlü olan ve Anadolu'yu fetheden o fikriyatın arkasında hiç şüphesiz bir sembolün, bir başka tarihi derinliğin de büyük etkisi vardır. O da, Hacı Murat-ı Veli'nin şahsında ortaya konulan Anadolu Erenleri'nin, bugün yaren kültürü dediğimiz o kültürü besleyen ana damarın varlığıdır. Horasan Erenleri'nin, Semerkant'tan gelen büyük iklimin Anadolu'da nevşunema bulmasının temel ayaklarından birisi de aynen Hacı Bayram-ı Veli gibi Hacı Şaban-ı Veli gibi, Hacı Bektaş-ı Veli gibi, Hacı Murat-ı Veli'nin Çankırı attığı tohumlardır. İkisinin birleşmesi, güçlü bir Çankırı kültürünün olmasını, güçlü bir Yaren kültürünün olmasını sağlamıştır ifadelerini kullandı.

KURTULMUŞ BUNLARI NESİLLERİMİZE AKTARMALIYIZ

Bu kültürün Milli Mücadele'yi de etkilediğini belirten Kurtulmuş, Bu kültürün asrılar boyunca canlı tutulmasının sonucudur ki; İnebolu, Kastamonu, Ilgaz ve Çankırı üzerinden Ankara'ya uzanan 'Kurtuluş Yolu' tesis edilebilmiş, o istiklal yolunun orada oluşmasına vesile olan, buradaki Çankırılıların dedeleri, babaları, nineleri, teyzeleri o büyük ruhla istiklal yolunu inşa edebilmişlerdir. Bunları sadece bir tarihi olay olarak değil, sadece geçmişe ait bir anlatı olarak değil, hele hele bir hikaye, bir masal olarak hiç değil, mutlaka bugüne uyarlayarak yarınki evlatlarımıza, nesillerimize en iyi şekilde aktarmak mecburiyetindeyiz dedi.

'GÜÇLÜ BİR TÜRKİYE İÇİN HER BERABER MÜCADELE EDECEĞİZ'

Türk milletinin bugüne kadar hep ileriye gittiğini kaydeden Kurtulmuş, bundan sonra da bunun devam etmesi gerektiğini söyleyerek, Orta Asya'dan buraya gelirken de bu millet hep batıya doğru, hep ileriye doğru, hep yüksek hedeflere doğru ilerledi. Allah'a çok şükür, Anadolu toprakları varoluşumuzun neredeyse bininci yılına yaklaşıyoruz. İnşallah 1071'in yıl dönümü olan 2071, Türkiye için çok daha güçlü, kökü çok daha sağlam ve dalların geleceğe doğru çok kuvvetli şekilde gelişmiş Türkiye'nin yüzyılı olacaktır. Bunun için birlik ve beraberlik içerisinde, dirlik içerisinde hareket edeceğiz. Milli kültürümüzü geliştirerek sonraki nesillere aktaracağız. Aramızdaki farklılıkları bir ayrılık vesilesi olarak görmeyeceğiz. Hani eskiler diyor ya, 'İhtilafta rahmet vardır?. İhtilafı rahmet olarak anlarsak oradan fayda çıkar. İhtilafın tefrika olarak anlarsak oradan ayrılır çıkar. İşte bu millet bütün bu tarihi yürüyüşü içerisinde ihtilafı rahmet olarak anlamış, farklı fikir gelişmesinden kendisine daha güzel bir menzil oluşturmuş ve hep ileriye doğru hareket etmiştir. Şimdi her bakımdan güçlü bir Türkiye'yi kurabilmek için hep beraber mücadele edeceğiz dedi.

Programın ardından, TBMM Başkanı Kurtulmuş'un kestiği kurdele ile Çankırı Tanıtım Günleri'nin açılışı yapıldı. (DHA)