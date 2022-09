Numan Kurtulmuş: 'AK Parti yerli ve milli bir partidir'

Ak Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, "Ak Parti yerli ve milli bir partidir. Bizler 2023, 2053 ve 2071 vizyonundan bahseden tek partiyiz" dedi.

Ak Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Kahramanmaraş'ta AK Parti Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda konuştu. Türkiye'nin 72 yıllık çok partili siyasi hayatında 5 darbe ve çok sayıda darbe teşebbüsü ile karşı karşıya kaldığını ifade eden Kurtulmuş, "Allaha çok şükür milletimizin iradesi ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı dik duruşu ile 15 Temmuz gecesinde darbecileri tarihin tozlu sayfalarına atmayı başardı" dedi.

AK Parti teşkilatının millet ile kol kola yürüyüşünün devam ettireceğini ifade eden Kurtulmuş, "Bu toplantının seçim çalışmalarının başladığı bu süreçte adımlarımızı daha da sıklaştırmamız açısından önemlidir. Böylece kum saatini Eylül ayından itibaren ters çevirdik ve süreç artık işlemeye başladı. Kalan her saatimizi her günümüzü en iyi şekilde değerlendirerek 2023 yılındaki seçimlerde Türkiye'de birinci parti olarak çıkarak olan AK Parti olacaktır. Biz her arkadaşımıza ulaşarak herkesin derdini dinleyerek kok kola yan yana yürüyüşümüze devam edeceğiz. Siyasette nereye gittiğini bilmeyen nereden geldiğini bilmeyen nereye gittiğini unutur ve onu kaybeder. Bizler Türkiye'nin ne türlü zorluklardan geçtiğini yakın siyasetten yaşadığımız olaylardan biliyoruz. Türkiye 72 yıllık çok partili siyasi hayatında 5 darbe ve çok sayıda darbe teşebbüsü ile karşı karşıya kaldı ama Allah'a çok şükür milletimizin iradesi ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı dik duruşu ile 15 Temmuz gecesinde darbecileri tarihin tozlu sayfalarına atmayı başardı" dedi.

Herkesi ortak bir paydada buluşturduklarını ve bu çabalarını kararlılıkla sürdüreceklerini dile getiren AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, "Türkiye'de en reformcu parti AK Parti'dir ve AK Parti bir grubun partisi değildir. AK Parti 85 milyon kişinin partisidir ve milletin tamamını kapsayan bir millet partisidir. Biz tüm insanlığı kardeş olarak gören bir dinin mensuplarıyız. Herkesi bu kucaklayıcı anlayışla kapsayan ortak hedeflerimizin istikametinde yürürüz ve bu insanları güçlü Türkiye etrafında toplayacak olan yine AK Parti kadrolarıdır. AK Parti aynı zamanda yerli ve milli bir partidir. Bizler 2023, 2053 ve 2071 vizyonundan bahseden tek parti AK Parti'dir. Tarihler herkesin ortak tarihidir ancak bugün CHP bu tarihleri ortak bir milli değer olarak kabul etmiyor. Bizler yerli ve milli bir parti olduğumuz için bu önemli tarihleri vizyon olarak ortaya koyuyoruz. CHP bu milletin değerlerinden uzak durmaya devam ediyor, yerli ve milli olmaktan çok uzak duruyor. Osmanlı da bizim Selçuklu da bizim Cumhuriyet de bizimdir. Sen Osmanlı ile kavga ederken nutuktan medet umarken Mustafa Kemal Atatürk de bir Osmanlı subayıydı, Fahrettin Paşa da bir Osmanlı subayıydı" şeklinde konuştu.

Türkiye'deki muhalefet partilerinin yerli ve milli bir siyaset izlemediğini söyleyen Kurtulmuş, sözlerini şu sözlerle sonlandırdı:

"Türkiye'de özgüven aşılamasını AK Parti inşa etti. Önceden Türkiye'de herhangi bir konu gündeme gelse yapamayız, yaptırmazlar derlerdi. Ama AK Parti inançla yürüdü. Uçağı bize yaptırmazlar, helikopteri bize yaptırmazlar konusu artık AK Parti iktidarı ile sona erdi. Bunları yaptırmayanlar karanlık zihniyettir. Bugün geldiğimiz noktalarda İHA'larını, SİHA'larını, uçaklarını kendi üreten bir Türkiye var. Eğer 6 artı 1 gibi bir zihniyet bizim gibi 20 yıldır iktidar olsaydı bugün sahip olduğumuz İHA'larımıza SİHA'larımıza sahip olabilir miydik? Eğer bunlar iktidar olsaydı Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki haklarını savunabilir miydi? Eğer bunlar iktidar olsaydı Türkiye bugün dünyanın en büyük ikinci büyüyen ekonomisini gerçekleştirebilir miydi? Eğer bunlara kalsaydı ne başörtüsü zulmü biter ne katsayı sorunu çözülür ne de Ayasofya açılabilirdi." - KAHRAMANMARAŞ