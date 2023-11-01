Norveç Başbakanı Jonas Gahr Store ve İsveçli mevkidaşı Ulf Kristersson, Oslo'da bir araya gelerek yeşil dönüşüm işbirliği ve Avrupa Birliği (AB) meselelerini görüştü. İki taraf, çevre dostu dönüşümde katalizör işlevi görecek artırılmış sanayi ve ticaret işbirliğinin yollarını araştırdı.

Norveç ve İsveç Başbakanları Yeşil Dönüşüm ve AB İşbirliği Konularını Görüştü

OSLO, 1 Kasım (Xinhua) -- Norveç Başbakanı Jonas Gahr Store ve İsveçli mevkidaşı Ulf Kristersson, Salı günü Norveç'in başkenti Oslo'da bir araya gelerek yeşil dönüşüm işbirliği ve Avrupa Birliği (AB) meselelerini görüştü.

İki taraf, çevre dostu dönüşümde katalizör işlevi görecek artırılmış sanayi ve ticaret işbirliğinin yollarını araştırdı.

Store, "İskandinav bölgesi bir yeşil sanayi ve enerji bölgesi haline gelmeli. Bataryalar, hidrojen, kritik hammaddeler ile ormancılık ve ahşap sektörü gibi alanlarda daha yakın işbirliği yapmak Norveç ve İsveç'in ortak çıkarına hizmet edecektir" dedi.

Mevcut AB meselelerinin de gündeme geldiği diyalogda, Norveç'in sağlıkta hazırlıklı olmak için AB ile daha yapılandırılmış bir ortaklık arzuladığı vurgulandı.

İki İskandinav lider, İsveç'in devam etmekte olan Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü'ne (NATO) katılım sürecinin yanı sıra Ukrayna ve Ortadoğu'daki çatışmalar hakkında da değerlendirmelerde bulundu.