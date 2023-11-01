Norveç ve ABD Firmaları NASAMS Geliştirmesi İçin Anlaşma İmzaladı

Norveç Savunma Bakanlığı, ABD merkezli Raytheon firması ile Norveç merkezli Kongsberg Defence & Aerospace arasında NASAMS geliştirmesi konusunda anlaşma imzalandığını duyurdu. Anlaşma ile iki şirket, Norveç'in hava savunma sistemini güçlendirmek ve genişletmek için birlikte çalışacak.

Norveç'in "Ulusal Gelişmiş Karadan Havaya Füze Sistemi" (NASAMS) geliştirmesi konusunda ABD'li ve Norveçli firma anlaşma imzaladı.

Norveç Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ABD merkezli "Raytheon" firması ile Norveç merkezli "Kongsberg Defence & Aerospace" arasında ABD'nin başkenti Washington'da bir anlaşma imzalandı.

Anlaşma kapsamında iki şirket, Norveç'in NASAMS geliştirmesi konusunda birlikte çalışacak.

Norveç Savunma Bakanı Bjorn Arild Gram, yaptığı açıklamada, "Havadan gelen tehditlere karşı sivil ve askeri hedefleri korumak için hava savunmamızı güçlendirmemiz ve genişletmemiz gerekiyor. Ukrayna'daki savaş, hava savunma sisteminin önemini gösterdi." ifadelerini kullandı.