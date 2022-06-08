Norveç, Ukrayna'ya 22 adet kundağı motorlu obüs gönderdi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Norveç, Ukrayna'ya 22 adet kundağı motorlu obüs gönderdi

İhlas Haber Ajansı - Politika
 - Güncelleme:
Norveç, Ukrayna'ya 22 adet kundağı motorlu obüs gönderdi

Norveç, Rus saldırılarına karşı Ukrayna'ya destek amaçlı 22 adet kundağı motorlu obüs gönderildiğini açıkladı.

Norveç, Rus saldırılarına karşı Ukrayna'ya destek amaçlı 22 adet kundağı motorlu obüs gönderildiğini açıkladı.

Rusya- Ukrayna savaşı devam ederken, Norveç hükümeti Ukrayna'ya yeni bir askeri yardım kararı alındığını açıkladı. Norveç Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Ukrayna'ya içerisinde yedek parça, askeri mühimmat da dahil olmak üzere 22 adet kundağı motorlu obüs gönderildiği duyuruldu.

Norveç geçtiğimiz Nisan ayında Ukrayna'ya yaklaşık 100 adet Fransız yapımı Mistral Hava Savunma Füzesi gönderdiğini açıklamıştı. - OSLO

İhlas Haber Ajansı / Politika

Ukrayna Norveç Rusya Politika Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title