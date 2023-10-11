Norveç'te Sami aktivistler rüzgar türbinlerine karşı protesto düzenledi

Norveç'te Sami aktivistler, ren geyiği yetiştiriciliğini engellediği gerekçesiyle rüzgar türbinlerinin kaldırılması için parlamento önünde gösteri düzenledi. Aktivistler, yeşil enerjiye geçişin yerlilerin haklarının ihlal edilmesi pahasına yapılmaması gerektiğini savundu.

Norveç'te aktivistler, kuzey ülkelerinin yerlileri olarak bilinen Samilerin ren geyiği yetiştirmelerini engellediği gerekçesiyle, rüzgar türbinlerinin kaldırılması için parlamento (Storting) önünde protesto gösterisi düzenledi.

Norveçli yayın organı NRK Televizyonu, yüzlerce kişinin parlamentoya çıkan caddeye toplandığı, bazı aktivistlerin ise parlamento binasının girişinde kendilerini zincirlediklerini kaydetti.

Yaklaşık 20 kişilik aktivist grubu da parlamento koridorlarında girerek slogan attı.

Aktivistlerden Ella Marie Isaksen ise konuya dair yaptığı açıklamada "Samilerin devlete olan güveni kırılma noktasında. Fosen'de ren geyiği yetiştiricileri mahkemede kazandı. Hükümet açıkça demokrasiye saygı duymuyor." dedi.

Aktivistler, yeşil enerjiye geçişin yerlilerin haklarının ihlal edilmesi pahasına yapılmaması gerektiğini savundu.

Enerji bakanından yanıt

Enerji Bakanı Terje Aasland da Facebook hesabından yaptığı paylaşımda konuya dair çözüm üretme sorumluluğunun hükümette olduğunu belirtti.

Aasland, açıklamasında "Ancak, göstericilerin talep ettiği üzere Fosen'deki tüm rüzgar tribünlerinin yıkılması alakasızdır." ifadesini kullandı.

Başbakan Jonas Gahr Store, daha önce yaptığı açıklamada, Samilerin ren geyiği yetiştirmelerinin engellenmesine dair "devam eden insan hakları ihlallerini" kabul etmişti.

Norveç'te daha önce de Samilerin ren geyiği yetiştirmelerini engellediği gerekçesiyle gösteriler düzenlemiş, aralarında iklim aktivisti Greta Thunberg'in de bulunduğu bazı protestocular gözaltına alınmasının ardından ise serbest bırakılmıştı.

Norveç, İsveç ve Finlandiya'nın yerlileri Samiler

Daha önce "Laplar" olarak isimlendirilen ancak bu adın aşağılayıcı olduğunu düşünen Samiler, Norveç, İsveç ve Finlandiya'nın yerlileri olarak biliniyor.

Sami kültürünün merkezinde kimliklerinin devamı için hayati öneme sahip ren geyiği besiciliği bulunuyor.

Besicilik alanlarının azalması ve çevre tahribatı, Samilerin yaşamlarını idame ettirmelerinin önündeki en büyük engel olarak görülüyor.

İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra bulundukları ülkelerde Samilere yönelik ırkçı uygulamalar görülmeye başlanırken Sami dili konuşanların çocuklarının zorla yatılı okullara alındığı ya da kötü muameleye maruz kaldığı kaydediliyor.

Samiler, bugün Finlandiya'da seçilmiş parlamento, dil ve kültür haklarına sahip ancak topraklarının tam kontrolü Samilere ait değil.

Finlandiya, geçmişte yaşananlardan dolayı Samilerden özür dilemezken Norveç ve İsveç, 1990'larda kötü muamele nedeniyle yerli topluluktan özür dilemişti.