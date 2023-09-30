Norveç, Rusya'ya kayıtlı binek otomobillerin girişini yasaklıyor

Norveç Dışişleri Bakanı, Norveç'in önümüzdeki Salı gününden itibaren 9 ve daha az kişilik Rusya'ya kayıtlı binek otomobillerin ülkeye girişini yasaklayacağını açıkladı. Karar, Avrupa Komisyonu'nun kılavuzları güncellemesinin ardından geldi.

OSLO, 30 Eylül (Xinhua) -- Norveç Dışişleri Bakanı Anniken Huitfeldt, Norveç'in önümüzdeki Salı gününden itibaren 9 ve daha az kişilik Rusya'ya kayıtlı binek otomobillerin ülkeye girişini yasaklayacağını söyledi.

Bakan, Cuma günü yaptığı açıklamada 10 kişi veya üzeri koltuk kapasitesine sahip araçlarınsa yasaktan muaf tutulacağını, dolayısıyla sınırı minibüs ve otobüs gibi araçlarla geçmenin mümkün olacağını belirtti.

Karar, Avrupa Komisyonu'nun Eylül ayının başlarında Rusya'ya kayıtlı araçların girişine yönelik kılavuzları güncellemesinin ardından geldi. Finlandiya, Estonya, Letonya, Litvanya ve Polonya gibi bazı Avrupa ülkeleri, bu kılavuzları uygulayarak Rusya'ya kayıtlı bazı araçların Avrupa Birliği'ne (AB) girişini yasaklamıştı.

Rusya'da daimi oturumu olan Norveç ve Avrupa Ekonomik Alanı ülkelerinin vatandaşları ve onların yakın aile üyeleri de yasaktan muaf olacak. Ayrıca akut hastalık, aile üyelerinin ölümü ya da cenaze törenleri gibi acil insani durumlarda gerekli araçlar için de istisnalar uygulanacak.