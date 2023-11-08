Norveç, Rusya'nın Avrupa Konvansiyonel Kuvvetler Antlaşması'ndan çekilmesini kınadı

Norveç hükümeti, Rusya'nın Avrupa Konvansiyonel Kuvvetler Antlaşması'ndan çekilmesi üzerine antlaşmaya katılımını geçici olarak askıya alma kararı verdi. Oslo, Rusya'nın kararını kınayarak bu kararın Avrupa güvenlik mimarisine zarar verdiğini belirtti.

OSLO, 8 Kasım (Xinhua) -- Rusya'nın Avrupa Konvansiyonel Kuvvetler Antlaşması'ndan (AKKA) çekilmesi üzerine, Norveç hükümeti Salı günü antlaşmaya katılımını geçici olarak askıya alma kararı verdi.

Oslo, Rusya'nın kararını kınayarak bu kararın, "Soğuk Savaş'tan bu yana Avrupa'da istikrarın temelini oluşturan Avrupa güvenlik mimarisine zarar verdiğini" kaydetti.

Hükümet, müttefikleri ve İskandinav komşularıyla istişare ederek askıya alma süresini devamlı gözden geçireceklerini bildirdi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı'nın internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Rusya Salı günü itibarıyla AKKA'dan resmi olarak çekildi.

1990 yılında dönemin Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü (NATO) üyeleri ile dönemin altı Varşova Paktı ülkesi arasında imzalanan AKKA, 1992 yılında yürürlüğe girmişti.

Antlaşma, tüm tarafların biriktirebileceği silah ve askeri teçhizat miktarlarına sınır getirerek iki askeri ittifak arasında denge kurmak amacıyla düzenlenmişti.