Norveç, Rusya Büyükelçiliğinin 15 çalışanını istenmeyen kişi ilan etti

Norveç yönetimi, Rusya'nın Oslo Büyükelçiliği'ndeki 15 çalışanı artan istihbarat tehdidi nedeniyle istenmeyen kişi ilan etti.

Norveç Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Rusya'nın Oslo Büyükelçiliği'ndeki 15 çalışanın "diplomatik statü" kisvesi altında faaliyet gösteren istihbarat görevlileri olduğu, bu nedenle istenmeyen kişi ilan edildiği duyuruldu. Kararın "Avrupa'da Rusya'dan gelen istihbarat tehdidinin artmasına yol açan değişen güvenlik durumuna" yanıt olarak alındığı ifade edildi.

" Ukrayna'nın işgalinden bu yana arttılar"

Norveç Dışişleri Bakanı Anniken Huitfeldt düzenlediği basın toplantısında, "15 istihbarat görevlisi, diplomatik statüleriyle bağdaşmayan faaliyetlerde bulunuyor. Faaliyetleri Norveç için tehdit oluşturuyor. Ukrayna'nın işgalinden bu yana arttılar" ifadelerini kullandı. Huitfeldt, söz konusu büyükelçilik çalışanlarına kısa süre içinde ülkeyi terk etmeleri talimatı verildiğini belirtti. Huitfeldt ayrıca, Norveç'in Rusya ile normal diplomatik ilişkileri sürdürmek istediğini, Rus diplomatların Norveç'te memnuniyetle karşılandığını söyledi.

NATO üyesi Norveç, Kuzey Kutbu'nda Rusya ile sınır komşusu.

Rusya'dan misilleme mesajı

Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ise Moskova yönetiminin Norveç'in sınır dışı hamlesine karşılık vereceği duyuruldu. - OSLO