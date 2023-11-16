Norveç Parlamentosu, bağımsız Filistin devletini tanımaya hazır olduğunu açıkladı

Norveç hükümetinin bağımsız bir Filistin devletini tanımaya hazır olduğunu açıklaması, Parlamentonun büyük çoğunluğu tarafından kabul edildi. Teklifte, bağımsız Filistin devletinin koşulsuz tanınması çağrısı yapılırken, hemen tanınmayacağı da belirtildi.

Norveç'te hükümetin bağımsız bir Filistin devletini tanımaya "hazır olunması" çağrısına yönelik teklifini Parlamentonun büyük çoğunluğu kabul etti.

Norveç basınında yer alan haberlere göre, hükümet, Parlamentoda bağımsız bir Filistin devletinin tanımaya "hazır olunmasına" ilişkin teklif sundu.

Teklifte, hükumetin "herhangi bir nihai barış anlaşmasına bağlı olmamak üzere barış süreci üzerinde olumlu bir etkisi olduğunda bağımsız bir Filistin devletinin koşulsuz tanınması" çağrısında bulunduğu kaydedildi.

Öte yandan, Parlamentodaki partilerin büyük çoğunluğunun kabul ettiği teklifte, Filistin devletinin "hemen tanınmayacağı" ifade ediliyor.