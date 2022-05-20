Norveç'in Numedal bölgesinde gerçekleştirilen bıçaklı saldırılarda 1'i ağır olmak üzere 4 kişinin yaralandığı belirtildi. - Haberler

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Norveç'in Numedal bölgesinde gerçekleştirilen bıçaklı saldırılarda 1'i ağır olmak üzere 4 kişinin yaralandığı belirtildi.

İhlas Haber Ajansı - Politika
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Norveç'in Numedal bölgesinde gerçekleştirilen bıçaklı saldırılarda 1'i ağır olmak üzere 4 kişinin yaralandığı belirtildi.

Norveç'in Numedal bölgesinde gerçekleştirilen bıçaklı saldırılarda 1'i ağır olmak üzere 4 kişinin yaralandığı belirtildi.

Norveç'in Numedal bölgesinde gerçekleştirilen bıçaklı saldırılarda 1'i ağır olmak üzere 4 kişinin yaralandığı belirtildi. Saldırgan henüz yakalanamazken, olayın terör bağlantılı olup olmadığı henüz bilinmiyor. - OSLO

İhlas Haber Ajansı / Politika

Norveç, Terör, Politika, Haberler

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