Norveç'in Numedal bölgesinde gerçekleştirilen bıçaklı saldırılarda 1'i ağır olmak üzere 4 kişinin yaralandığı belirtildi. - Haberler

Norveç'in Numedal bölgesinde gerçekleştirilen bıçaklı saldırılarda 1'i ağır olmak üzere 4 kişinin yaralandığı belirtildi. Saldırgan henüz yakalanamazken, olayın terör bağlantılı olup olmadığı henüz bilinmiyor. - OSLO

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