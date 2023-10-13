Norveç Dışişleri Bakanı İsrail-Filistin çatışmasında gerilimin azaltılmasını istedi

OSLO, 13 Ekim (Xinhua) -- Norveç Dışişleri Bakanı Anniken Huitfeldt, İsrail- Filistin çatışmasında gerilimin azaltılması çağrısında bulundu.

Huitfeldt Perşembe günü yaptığı yazılı açıklamada, şiddete acilen son verilmesi ve gerilimin azaltılması gerektiğini belirterek, "Durumu daha da tırmandırabilecek her türlü eylemden kaçınılmalı" dedi.

Anlaşmazlıkların askeri yolla çözülemeyeceğine işaret eden bakan, barışı sağlamanın tek yolunun siyasi süreci yeniden başlatmak olduğunu söyledi.

Huitfeldt, Norveç'in uluslararası toplumu Filistin halkına mali yardımı sürdürmeye teşvik ettiğini belirtti.

Bakan, "Uluslararası toplum bu kritik dönemeçte yardımlarını askıya alır ya da azaltırsa durum daha da kötüleşir" uyarısında bulundu.