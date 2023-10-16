Norveç Başbakanı kabine değişikliği yaptı

Norveç Başbakanı Jonas Gahr Store, yerel seçimlerin ardından kabine değişikliğine gitti. Değişiklik kapsamında Dışişleri Bakanı Anniken Huitfeldt'in yerine İklim ve Çevre Bakanı Espen Barth Eide getirildi.

Norveç Başbakanı Jonas Gahr Store'un, yerel seçimleri merkez sağ muhalefet partisi "Hoeyre"nin kazanmasının ardından, kabine değişikliğine gittiği bildirildi.

Store'un "gelecekte daha çok dikkat gerektiren bazı politika alanları olması" nedeniyle kabineyi değiştirdiği ifade edildi.

Değişiklik kapsamında Dışişleri Bakanı Anniken Huitfeldt'in yerine İklim ve Çevre Bakanı Espen Barth Eide getirildi.

Kabine üyelerinin sayısı 20'ye çıkarılırken, 3 bakan kabineden ayrıldı ve 2 bakan yeni makamlara getirildi.

Kabinenin yeni üyelerinin resmi atamaları, Norveç Kralı 5. Harald tarafından yapıldı.

Norveç'te yerel seçimleri muhafazakar muhalefet kazanmıştı

Norveç'te 11 Eylül'deki yerel seçimleri, 99 yıl sonra ilk defa merkez sağ muhalefet partisi "Hoeyre" kazanmıştı.

Hoeyre'nin 2019'da yapılan yerel seçimlere kıyasla yüzde 6 daha fazla oy aldığı belirtilmiş, Başbakan Store'un liderliğindeki İşçi Partisinin ise oylarında yaklaşık yüzde 3'lük bir düşüş yaşandığı kaydedilmişti.

İşçi Partisinin, yerel seçimlerde 1924'ten beri ilk defa en çok oy alan parti olmaması ise dikkati çekmişti.