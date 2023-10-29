Norveç Başbakanı İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını orantısız buluyor

Norveç Başbakanı Jonas Gahr Store, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının uluslararası hukuka göre orantısız olduğunu düşündüğünü belirtti. Store, sivillerin hesaba katılması gerektiğini ve insancıl hukukun ihlal edildiğini ifade etti.

Norveç Başbakanı Jonas Gahr Store, Gazze'ye yönelik saldırılarını yoğunlaştıran İsrail'in çatışmalara tepkisinin uluslararası hukuka göre "orantısız" olduğunu düşündüğünü bildirdi.

Norveç'te yayın yapan NRK radyosuna konuşan Store, 7 Ekim'de başlayan çatışmalara İsrail'in tepkisine ilişkin, "Uluslararası hukuk, (tepkilerin) orantılı olması gerektiğini söylüyor." dedi.

Acil yardımların Gazze Şeridi'ne ulaştırılamamasının "asıl endişesi" olduğunu ifade eden Store, "Siviller hesaba katılmalıdır. İnsancıl hukuk bunun farkında. Sınırın büyük oranda aşıldığını düşünüyorum." açıklamasında bulundu.

Başbakan Store, bölgede "felaket" olarak nitelediği durumun, "insancıl hukuk veya savaş kurallarını ihlal ettiğini" düşündüğünü dile getirdi.

Store, "Birçok kişi, şu anda gördüğümüz kızışmanın bölgede daha büyük ve tabii daha uzun süren bir çatışmayı başlatmasından korkuyor." diye konuştu.

Norveç, İsrail'in siyasi hedefler ile güç kullanma dengesine meydan okumada ileri gittiğini düşünüyor

Norveç Dışişleri Bakanı Espen Barth Eide, Gazze'ye yönelik saldırılarını yoğunlaştıran İsrail'in "meşru müdafaa hakkı olduğuna inandıklarını" işaret etmişti.

İsrail'in saldırılarında sivil ayrımı yapmak için önlemler alması gerektiğini belirten Eide, siyasi hedefler ile güç kullanımı arasında denge olması gerektiğini kaydetmiş, " İsrail'in siyasi hedefler ile güç kullanma dengesine meydan okumada ileri gittiğine inandıklarına" dikkati çekmişti.

İki devletli çözümün uzun vadeli barışa giden tek yol olduğuna inandığını ve mevcut durumda en önemli şeyin gerilimi durdurmak olduğunu vurgulayan Eide, "Gazze'ye yönelik şiddetli saldırıların uzun vadede İsrail'e fayda sağlamayacağını" dile getirmişti.

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında son durum

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e kapsamlı saldırı başlattı.

İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava saldırılarına başladı.

İsrailli yetkililer, Gazze'den düzenlenen saldırılarda 311'i asker 1400 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin yaralandığını duyurdu.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığına göre, İsrail saldırılarında öldürülenlerin sayısı 3 bin 342'si çocuk, 2 bin 262'si kadın olmak üzere 8 bin 5'e yükselirken, 20 bin 242 kişi yaralandı.

İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında ise 116 Filistinli öldü, 1900'den fazla Filistinli yaralandı.

İsrail bombardımanında Gazze'de 34 Lübnan'da da 1 gazeteci yaşamını yitirdi.

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'nde yoğun saldırıları nedeniyle bölgedeki sabit hat, cep telefonu ve internet iletişim hizmetleri durma noktasına geldi.

İsrail ordusu, 26 Ekim'de karadan sınırlı operasyonları genişletmeye başlayıp hava saldırısının dozunu daha da artırdı.

Gazze'de binlerce yaralı ile sivilin bulunduğu en büyük sağlık tesisi olan Şifa Hastanesi de İsrail ordusu tarafından hedef gösterildi.