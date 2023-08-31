Nobel Ödüllü Muhammed Yunus'a destek çağrısı

Nobel Ödülü sahibi iş insanı Muhammed Yunus'a yönelik hukuki işlemlerin durdurulması için 176 kişi çağrıda bulundu. Eski ABD Başkanı Barack Obama ve eski BM Genel Sekreteri Ban Ki-moon da destek verdi.

Aralarında Nobel Ödülü sahipleri ve ülke liderlerinin bulunduğu 176 kişi, Bangladeş'e Nobel Ödüllü iş insanı Muhammed Yunus'a yönelik hukuki işlemlerin durdurulması için çağrı yaptı.

The Washington Post'un haberine göre, sosyal ve ekonomik gelişmeye yönelik çabaları dolayısıyla 2006'da Nobel Barış Ödülü'nü kazanan Bangladeşli Yunus'a ilişkin hukuki işlemlerin durdurulması talep edildi.

Eski ABD Başkanı Barack Obama ve eski Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Ban Ki-moon'un da aralarında bulunduğu 176 ismin ortak mektubunda, "Bangladeş'te demokrasi ve insan haklarına tehditten oldukça endişe duyulduğu" belirtildi.

Nobel ödüllü kişilerin de imzaları bulunan mektupta, "Bizi endişelendiren insan haklarına yönelik tehditlerden biri de Nobel Barış Ödülü sahibi Profesör Muhammed Yunus. Kendisinin son zamanlarda bir adli baskının hedefi olduğuna inanıyoruz." ifadeleri yer alırken davaları kapsamlı incelendiğinde Yunus'un "beraat edeceğinden emin olunduğu" vurgulandı.

Öte yandan Bangladeş Başbakanı Şeyh Hasina Vecid, uluslararası soruşturmacıların ülkeye gelmesinden memnuniyet duyacaklarını belirterek, "Eğer uzmanları ve avukatları gönderirlerse dokunulmamış daha pek çok şey ortaya çıkacaktır." açıklamasında bulundu.

Muhammed Yunus'a yönelik suçlamalar

1983'te "Grameen Bank"ı kurarak normalde bankalardan kredi alamayacak küçük girişimcilere bu olanağı sağlayan Yunus, sosyal ve ekonomik gelişmeye yönelik çabaları dolayısıyla 2006'da Nobel Barış Ödülü'ne layık görülmüştü.

2008'de Hasina yönetiminin başa gelmesiyle Yunus hakkında bir dizi soruşturma açılmıştı.

Yunus, 2011'de Grameen Bank'ın faaliyetlerinin incelenmesinin ardından hükümetin emeklilik düzenlemelerini ihlal ettiği gerekçesiyle banka yöneticiliğinden alınmıştı.

2013'te yurt dışından edindiği telif ücretleri, konferans konuşmaları ve ödüllerin vergilerini kaçırmakla suçlanan Yunus, bunların yanı sıra "Grameen Telecom" ve "GrameenPhone" adıyla kurduğu şirketlere ilişkin de birçok suçlamayla karşı karşıya kalmıştı.

Ayrıca Yunus, 22 Ağustos'ta çalışma yasalarını ihlal ettiği iddiasıyla hakim karşısına çıkarılmıştı.