Nikaragua Devlet Başkanı: "Ukrayna krizinin köklü nedeni ABD'nin tek taraflılığı" - Haberler

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Nikaragua Devlet Başkanı: "Ukrayna krizinin köklü nedeni ABD'nin tek taraflılığı"

İhlas Haber Ajansı - Politika
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Nikaragua Devlet Başkanı: 'Ukrayna krizinin köklü nedeni ABD'nin tek taraflılığı'

Nikaragua Devlet Başkanı Jose Daniel Ortega Saavedra, 4 Mayıs'ta yaptığı açıklamada ABD'nin tek taraflılık uygulamasının Ukrayna krizinin köklü nedeni olduğunu söyledi.

Nikaragua Devlet Başkanı Jose Daniel Ortega Saavedra, 4 Mayıs'ta yaptığı açıklamada ABD'nin tek taraflılık uygulamasının Ukrayna krizinin köklü nedeni olduğunu söyledi.

Nikaragua Devlet Başkanı Jose Daniel Ortega Saavedra, Ukrayna krizinin köklü nedeninin ABD'nin tek taraflılık uygulaması ve ABD liderliğinde NATO'nun Ukrayna'daki kaostan faydalanarak Rusya'yı zayıflatmaya çalışması olduğunu savundu. Ortega 4 Mayıs'ta basına yaptığı açıklamada, NATO'nun Ukrayna'ya sürekli silah sağladığına işaret ederek, ABD'nin Rusya-Ukrayna çatışmasından faydalanıp Rusya'yı zayıflatarak kendi hegemonyasını korumak istediğini söyledi.

Ortega, "ABD liderliğindeki NATO'nun Rusya'ya uyguladığı yaptırımlar, ABD'li vatandaşlara olumsuz etkiler getireceği gibi, Avrupa ülkelerinin vatandaşlarına da benzer etkileri olacak. Bütün bunlar, ABD'nin tek taraflılığının sonucudur. ABD, diğer ülkelerin içişlerine dilediği gibi karışmaya çalışıyor. Mevcut krizin çözülmesi için tek doğru yol, barışçı diyalog ve istişaredir" ifadelerini kullandı. - MANAGUA

İhlas Haber Ajansı / Politika

Tam Gemi Şok Denemeleri, Nikaragua, Ukrayna, Rusya, Politika, Haberler

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