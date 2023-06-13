Nijerya Senatosu Godwill Akpabio'yu Senato Başkanı Olarak Seçti

Nijerya Senatosu, Godwill Akpabio'yu yeni Nijerya senato başkanı olarak seçti. Akpabio, devlet başkanı ve yardımcısından sonra ülke yönetiminde üçüncü yetkili kişi olacak.

Nijerya senatosu, Godwill Akpabio'yu yeni Nijerya senato başkanı olarak seçti.

Senato Katibi Chinedu Akwubueze, yaptığı açıklamada, senato başkanlığı için yapılan oylamada Tüm İlericiler Kongresinin (APC) adayı Senatör Akpabio'nun 63 oy aldığını, Ana muhalefet partisi Halkın Demokratik Partisinin (PDP) adayı Senatör Abdul Aziz Yari'nin ise 45 oyda kaldığını belirtti.

Akwubueze, "Senatör Akpabio'nun seçimi kazandığını ve Nijerya Federal Cumhuriyeti 10. Meclisi Senato Başkanı seçildiğini ilan ediyorum." dedi.

Nijerya'nın petrol zengini Akwa İbom eyaletinden gelen 60 yaşındaki Akpabio, devlet başkanı ve yardımcısından sonra ülke yönetiminde üçüncü yetkili kişi olacak.

Ülkede 2019-2022 yıllarında petrol bölgesi Niger Delta İşleri bakanlığı yapan Akpabio, 2007-2015 yıllarında da Akwa İbom valilik görevini de yapmıştı.