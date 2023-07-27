Nijerya Senatosu, Biafra Yerli Halklarının elebaşı Nnamdi Kanu'nun serbest bırakılmasını reddetti

Nijerya Senatosu, terör örgütü ilan edilen Biafra Yerli Halklarının (IPOB) lideri Nnamdi Kanu'nun serbest bırakılması için verilen önergeyi reddetti. Kanu'nun serbest kalması için yapılan oylamada önerge reddedildi. Kanu'nun serbest bırakılması, halkın sokağa çıkmasına son vereceği ve ekonomik büyümeyi etkileyeceği savunuluyor.

Nijerya Senatosu, ülkede tutuklu yargılanan terör örgütü ilan edilen Biafra Yerli Halklarının (IPOB) elebaşı Nnamdi Kanu'nun serbest bırakılması için verilen önergeyi reddetti.

Senato üyeleri, Kanu'nun serbest bırakılmasını öngören önergeyi oyladı.

Yapılan oylamada, Kanu'nun serbest bırakılması için verilen önerge reddedildi.

Senatoya önergeyi sunan Imo West Senatörü Osita İzunaso, yaptığı açıklamada, Kanu'nun salıverilmesinin, ülkenin güney bölgesinde uzun zamandır Kanu'nun serbest kalması için IPOB'un baskısı nedeniyle halkın sokağa çıkamamasına son vereceğini savundu.

İzunaso, "İnsanlar evde kalmaya zorlandığında ve işletmeler kapalı kaldığında, verimlilik düşer ve gelir azalır, bu da geçim kaynaklarını ve ekonomik büyümeyi etkiler." dedi.

Nijerya'nın güneyinde, Ağustos 2021'den bu yana tutuklu yargılanan Nnamdi Kanu'nun serbest kalması için IPOB'un baskısı nedeniyle her pazartesi bölge halkı sokağa çıkamıyor.

Kanu, 15 suçtan yargılanıyor

IPOB elebaşı Kanu, terörizm ve vatana ihanet gibi 15 ayrı suçtan yargılanıyordu.

Nnamdi Kanu'nun 27 Haziran 2021'de yurt dışında yakalanarak Nijerya'ya getirildiği açıklanmıştı.

IPOB elebaşı Kanu, 2017'de yargılanırken eski Abia Eyalet Valisi Orji Uzor Kalu'nun yardımıyla Malezya üzerinden İngiltere'ye kaçmıştı.

Nijerya'nın Abia eyaletinde 2017'de ordu birlikleri ile IPOB üyeleri arasında gerginlik yaşanmış, eyalette sokağa çıkma yasağı uygulanmaya başlanmıştı. Olaylar sonrasında IPOB, Nijerya tarafından "terör örgütü" ilan edilmişti.

IPOB, yöneltilen suçlamaları reddederek bölgedeki bazı polis merkezlerine ve camilere düzenlenen saldırıların grup üyeleri ile ordu birlikleri arasındaki çatışmalardan yararlanan başka gruplarca yapıldığını iddia etmişti.

Biafra halkının, Nijerya'nın güneyinde bağımsız Biafra devletini kurma talebiyle ayaklanması üzerine, 1960'larda çıkan iç savaşta milyonlarca kişi hayatını kaybetmişti.

Ülkenin güneydoğusunda 1967'de kurulan Biafra Cumhuriyeti, iç savaş sonunda yeniden Nijerya'nın egemenliği altına girmişti.

IPOB, Igbo etnik grubu merkezli devlet kurmak istiyor.