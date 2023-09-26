Nijerya İşçi Konfederasyonu ve Ticaret Birliği Kongresi Süresiz Grev Kararı Aldı

Nijerya İşçi Konfederasyonu (NLC) ve Ticaret Birliği Kongresi (TUC), ülkede benzin sübvansiyonunun kaldırılmasının ardından artan hayat pahalılığına karşı süresiz grev kararı aldı. İşçi sendikaları NLC ve TUC, ülkede genelinde 3 Ekim'den itibaren süresiz greve başlayacaklarını duyurdu.

Nijerya İşçi Konfederasyonu (NLC) ve Ticaret Birliği Kongresi (TUC), ülkede benzin sübvansiyonunun kaldırılmasının ardından artan hayat pahalılığına karşı süresiz grev kararı aldı.

NLC Genel Sekreteri Emmanuel Ugboaja, yaptığı açıklamada, işçi sendikaları NLC ve TUC'un temsilcilerinin ülkede artan hayat pahalılığı nedeniyle bir araya geldiğini belirtti.

Ugboaja, toplantının sonunda, ülkede genelinde 3 Ekim'den itibaren süresiz greve başlayacaklarını ifade ederek, ayrıca sendikaların eyalet şubelerinden, ülke çapındaki protestolar için harekete geçmelerinin istendiğini aktardı.

Öte yandan Çalışma ve İstihdam Bakanı Simon Lalong, NLC liderliğine, planlanan grevi rafa kaldırma çağrısında bulunarak, hükümetin dile getirilen endişeleri ele almaya kararlı olduğu güvencesini verdi.

Nijerya işçi sendikaları, ülkede sübvansiyonun kaldırılmasının ardından ortaya çıkan hayat pahalılığına karşı 5-6 Eylül'de ülke genelinde iki günlük uyarı grevine başlamıştı.

Devlet Başkanı Bola Ahmed Tinubu'nun 29 Mayıs'ta petrol ürünlerine uygulanan sübvansiyonu kaldıracağını açıklamasının ardından ülkede akaryakıt fiyatları yükselmişti.

Akaryakıtın litre fiyatı 185 nairadan (0,24 dolar) 620 nairaya (0,82 dolar) çıkarken, enflasyon, enerji fiyatları öncülüğünde yükselişe geçmişti.

Ülkede sübvansiyonun kaldırılması nedeniyle temmuzda yıllık enflasyon yüzde 24,08'e yükselerek Eylül 2005'ten bu yana en yüksek seviyeye ulaşmıştı.