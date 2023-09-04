Nijerya Hükümeti, Sendikalara Uyarı Grevini İptal Etme Çağrısı Yaptı

Nijerya hükümeti, ülkede artan hayat pahalılığı nedeniyle planlanan iki günlük 'uyarı grevi'ni iptal etmeleri çağrısında bulundu. Çalışma ve İstihdam Bakanı Simon Lalong, sendikaların grevin zararlı olacağını ve hükümetin kazanımlarını tersine çevireceğini belirtti.

Nijerya hükümeti, işçi sendikalarına ülkede artan hayat pahalılığı nedeniyle planlanan iki günlük "uyarı grevini" iptal etmeleri çağrısı yaptı.

Çalışma ve İstihdam Bakanı Simon Lalong, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, sendikalar tarafından planlanan grevin zararlı olacağını ve hükümetin bugüne kadar elde ettiği kazanımları tersine çevireceğini belirtti.

Sendikalara planladıkları iki günlük "uyarı grevini" iptal etmeleri çağrısında bulunan Lalong, sendikadan dile getirdiği tüm sorunları ele alması için hükümete zaman vermesini istedi.

İşçi sendikaları, ülkede benzin sübvansiyonunun kaldırılmasının ardından ortaya çıkan hayat pahalılığına karşı 5-6 Eylül'de ülke genelinde iki günlük "uyarı grevi" yapılacağını duyurmuştu.

Devlet Başkanı Bola Ahmed Tinubu'nun 29 Mayıs'ta petrol ürünlerine uygulanan sübvansiyonu kaldıracağını açıklamasının ardından ülkede akaryakıt fiyatları yükselmişti.

Akaryakıtın litre fiyatı 185 nairadan (0,24 dolar) 620 nairaya (0,82 dolar) çıkarken, enflasyon, enerji fiyatları öncülüğünde yükselişe geçmişti.