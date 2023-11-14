Nijerya Devlet Başkanlığı, işçi sendikalarının süresiz grevini yersiz buldu

Nijerya Devlet Başkanlığı, Nijerya İşçi Konfederasyonu (NLC) ve Ticaret Birliği Kongresinin (TUC) ülke çapındaki süresiz grevinin 'yersiz' ve hükümete şantaj yapma girişimi olduğunu kaydetti.

Nijerya Devlet Başkanlığı, Nijerya İşçi Konfederasyonu (NLC) ve Ticaret Birliği Kongresinin (TUC) ülke çapındaki süresiz grevinin "yersiz" ve hükümete şantaj yapma girişimi olduğunu kaydetti.

Devlet Başkanı Bola Ahmed Tinubu'nun Bilgi ve Strateji Özel Danışmanı Bayo Onanuga, yaptığı yazılı açıklamada, işçi sendikalarının, Ulusal Endüstri Mahkemesinin tahdit kararına rağmen greve devam etmesinden duyduğu üzüntüyü belirtti.

NLC ve TUC tarafından alınan grev kararının açıkça "yersiz" olduğunu vurgulayan Onanuga, bunun NLC liderliğince hükümete yönelik bir şantaj girişimi olduğunu kaydetti.

Onanuga, NLC Başkanı Joe Ajaero'nun, kişisel bir meselesi yüzünden neden ülkede yaşayan 200 milyondan fazla kişiyi cezalandırmaya karar verdiğini hala anlamadıklarını vurguladı.

Ülke genelinde "süresiz grev" başlatılmıştı

Ülkenin İmo eyaletinde işçi sendikalarının 1 Kasım'da düzenlediği protesto sırasında NLC Başkanı Ajaero, bir grubun saldırısına uğramıştı.

İşçi sendikaları, saldırıda yaralanan Ajaero için adaletin tesisi amacıyla gerekli işlemlerin yapılmadığı gerekçesiyle bugünden itibaren ülke genelinde "süresiz grev" başlatmıştı.