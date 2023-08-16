Nijerya Devlet Başkanı Tinubu, kabinesini açıkladı
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Nijerya'da 29 Mayıs'ta göreve gelen Devlet Başkanı Bola Ahmed Tinubu, 46 üyeli kabinesini açıkladı. Kabinede 8 kadın üye bulunuyor ve tanınmış siyasetçilerin yanı sıra yeni siyasetçiler de yer alıyor.
Nijerya'da 29 Mayıs'ta göreve gelen Devlet Başkanı Bola Ahmed Tinubu, 46 üyeli kabinesini açıkladı.
Devlet Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Tinubu'nun Devlet Başkanlığı görevini yürüteceği yeni kabine, 8'i kadın 46 üyeden oluşuyor.
Tinubu'nun kabinesinde tanınmış siyasetçilerin yanı sıra çok sayıda yeni siyasetçinin de yer alması dikkati çekti.
Ülkedeki güçlü siyasetçilerden eski Rivers Eyaleti Valisi Nyesom Wike Federal Başkent Bölgesi (FCT) Bakanı, Nijerya'nın eski Berlin Büyükelçisi Yusuf Maitama Tuggar da Dışişleri Bakanı olarak atandı.
Nijerya'da 25-26 Şubat'taki seçimleri kazanarak devlet başkanlığı koltuğuna oturan Tinubu, 29 Mayıs'ta yemin ederek görevine başlamıştı.