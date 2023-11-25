Nijerya Devlet Başkanı Tinubu, ECOWAS'a bölgesel bütünleşme çağrısı yaptı

Nijerya Devlet Başkanı Bola Ahmed Tinubu, Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu'nu (ECOWAS) bölgesel olarak bütünleşmeye çağırdı. Tinubu, ECOWAS'ın üye ülkeler için ortak bir para birimi sağladığını ve barışı koruduğunu ifade etti.

Nijerya Devlet Başkanı Bola Ahmed Tinubu, Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu'nu (ECOWAS) bölgesel olarak bütünleşmeye çağırdı.

Nijerya Senatosu Başkanı Yardımcısı Jibrin Barau, başkent Abuja'da düzenlenen ECOWAS Parlamentosu'nun İkinci Olağanüstü Oturumunun açılışında Tinubu'nun mesajını okudu.

Nijerya Devlet Başkanı ve aynı zamanda ECOWAS Başkanı Tinubu, mesajında, bölgesel işbirliğinin Afrika için kritik önem taşıdığını belirtti.

ECOWAS'a bölgesel entegrasyonu çağrısında bulunan Tinubu, "Batı Afrika halkının, özellikle de büyük zorluklar ve yoksunluklarla karşı karşıya kalanların özlemlerini ve umutlarını temsil ettiğimizi unutmamak çok önemli." dedi.

Tinubu, ECOWAS'ın üye ülkeler için ortak bir para birimi sağladığını ve barışı koruduğunu ifade etti.