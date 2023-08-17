Nijerya Devlet Başkanı Tinubu, askerlere yapılan saldırıyı kınadı

Nijerya Devlet Başkanı Bola Ahmed Tinubu, Niger eyaletinde meydana gelen ve 26 askerin hayatını kaybettiği saldırıyı kınadı. Tinubu, saldırıda hayatını kaybeden askerlerin cesur insanlar olarak hatırlanacağını belirtti.

Nijerya Devlet Başkanı Bola Ahmed Tinubu, ülkesinin Niger eyaletinde düzenlenen ve 26 askerin hayatını kaybettiği saldırıyı kınadı.

Devlet Başkanlığından yapılan açıklamada, Devlet Başkanı Tinubu'nun, Niger eyaletinin Zungeru-Tegina kara yolunda meydana gelen ve 26 askerin hayatını kaybettiği saldırıyı kınadığı bildirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Tinubu, saldırıda kaybedilen askerlerin kendisine büyük üzüntü verdiğini belirterek, "Askerler, ulusal görevlerinin tehlike ve risklerini, yurttaşlarının barış içinde yaşamalarını sağlamaya yönelik kutsal görevlerinden üstün tutmayan cesur insanlar olarak hatırlanacak." ifadesini kullandı.

Nijerya'nın Niger eyaletinde 13 Ağustos'ta silahlı kişilerin düzenlediği saldırıda 26 asker hayatını kaybetmişti.

Olayın ardından bölgeye gönderilen Nijerya Hava Kuvvetlerine (NAF) ait bir askeri helikopter henüz belirlenemeyen nedenle düşmüştü. Ancak silahlı kişiler, helikopteri de düşürdüğünü iddia etmişti.