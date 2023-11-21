Nijerya Devlet Başkanı Tinubu, Almanya Başbakanı Scholz ile görüştü

Nijerya Devlet Başkanı Bola Ahmed Tinubu, Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile Almanya-Afrika Yatırım Zirvesi'nde bir araya geldi. Tinubu, Alman yatırımlarını sürdürme kararlılıklarını belirtirken, Scholz ise yönetişim sorunlarını çözme ihtiyacını dile getirdi.

Nijerya Devlet Başkanı Bola Ahmed Tinubu, Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile görüştü.

Nijerya Devlet Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Tinubu ve Scholz, Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen Almanya- Afrika Yatırım Zirvesi kapsamında bir araya geldi.

Tinubu, görüşmede, Nijerya'da hedeflenen sektörlerde Alman yatırımlarını sürdürmeye kararlı olduklarını belirtti.

Siemens AG'nin Mısır'ın elektrik arz miktarı ve kalitesini dönüştürmedeki başarısını takdir eden Tinubu, Nijerya'nın Siemens AG ile işbirliği yapmaya hazır olduğunu bildirdi.

Başbakan Scholz ise Nijerya ile çalışmaya hazır olduklarını, ancak sektörde önceki yönetimden kaynaklanan yönetişim sorunlarının getirdiği idari ve mali engelleri çözme ihtiyacı olduğunu belirtti.