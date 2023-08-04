Nijerya Devlet Başkanı Nijer'e askeri müdahale için destek istedi

Nijerya Devlet Başkanı Bola Ahmed Tinubu, ordunun yönetime el koyduğu Nijer'e askeri müdahale için senatodan destek istedi.

Nijer'de ordunun yönetime el koymasının ardından çevre ülkelerden tepkiler gelmeye devam ediyor. Nijerya Devlet Başkanı Bola Ahmed Tinubu, senatoya " Nijer'deki Siyasi Durum" başlıklı bir mektup gönderdi. Tinubu mektubunda, " Nijer'de hükümetin devrilmesiyle sonuçlanan siyasi durumun ardından liderliğim altındaki Batı Afrika Devleti Ekonomik Topluluğu (ECOWAS) darbeyi bütünüyle kınadı ve barışı yeniden sağlamak amacıyla demokratik olarak seçilmiş hükümetin geri dönmesini istedi. Ülkedeki siyasi durum kapsamında Nijer ile tüm kara sınırlarının kapatılması, izlenmesi ve sınır sondaj tatbikatının yeniden etkinleştirilmesi, Nijer'e elektrik arzının kesilmesi, ECOWAS hükümlerinin uygulanması için uluslararası desteğin seferber edilmesi, Nijer'e ticari ve özel uçuşların işletilmesinin engellenmesi, Lagos ve doğu limanlarından Nijer'e geçişte mallara abluka uygulanması ve Nijer'deki askeri cuntaya karşı askeri müdahale için askeri yığınak ve personel konuşlandırması kararı verildi" ifadelerine yer verdi.

Nijer'deki darbe

Nijer'in devrik lideri Devlet Başkanı Muhammed Bazoum, 26 Temmuz'da Muhafız Alayı tarafından Başkanlık Sarayı'nda alıkonulmuş, sonrasında Ordu Sözcüsü Amadou Abdramane ulusal kanalda darbe bildirisi okumuştu. Abdramane, anayasanın feshedildiğini, tüm kurumların askıya alındığını ve ülkenin sınırlarının kapatıldığını açıklamıştı. Askeri darbenin ardından geçiş hükümeti kurulmuş, darbeye liderlik eden 62 yaşındaki Devlet Başkanlığı Muhafız Alayı Komutanı General Omar Tchiani olarak da bilinen Abdourahmane Tchiani, "Vatanı Koruma Ulusal Konseyi"nin başkanı olmuştu. Nijer'de 1960'ta Fransa'dan bağımsızlığını kazanmasından bu yana 4 darbe yaşanmıştı. - ABUJA