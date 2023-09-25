Nijerya Devlet Başkanı kaçırılan öğrencilerin kurtarılması için talimat verdi

Nijerya Devlet Başkanı Bola Ahmed Tinubu, Zamfara eyaletindeki bir üniversiteye düzenlenen saldırıda kaçırılan kişilerin derhal kurtarılmaları için güvenlik güçlerine talimat verdi. Tinubu, bu tür saldırıların ahlaki bir gerekçesi olmadığını belirterek, kaçırılan öğrencilerin ailelerini güvenli bir şekilde geri dönmelerini sağlamak için her türlü çabanın gösterileceğini vurguladı.

Nijerya Devlet Başkanı Bola Ahmed Tinubu, 22 Eylül'de ülkesinin Zamfara eyaletindeki bir üniversiteye düzenlenen saldırıda kaçırılan kişilerin derhal kurtarılmaları için güvenlik güçlerine talimat verdi.

Devlet Başkanı'nın Özel Danışmanı Ajuri Ngelale'nin yaptığı açıklamaya göre, Tinubu, bu tür saldırıların hiçbir ahlaki gerekçesi olmadığını belirtti.

Ülkedeki güvenlik birimlerine, kaçırılanların derhal kurtarılması için talimat veren Tinubu, "Yönetimimin her Nijerya vatandaşını korumak gibi ciddi bir görevi vardır ve bu taahhüt doğrultusunda, kaçırılan öğrencilerin ailelerini, güvenli bir şekilde geri dönmelerini sağlamak için hiçbir çabadan kaçınılmayacağı konusunda temin ederim." ifadesini kullandı.

Nijerya'nın Zamfara eyaletine bağlı Gusau bölgesindeki üniversiteye 22 Eylül'de düzenlenen silahlı saldırıda aralarında 24 öğrencinin bulunduğu 35 kişi kaçırılmıştı.

Saldırının ardından ordunun düzenlediği operasyonda kaçırılan kişilerden 6'sı kurtarılmıştı.