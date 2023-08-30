Nijerya Devlet Başkanı Gabon'daki askeri darbeyi kınadı

Nijerya Devlet Başkanı Bola Ahmed Tinubu, Gabon'daki askeri darbeye karşı diğer Afrika liderleriyle yakın bir çalışma içinde olduğunu belirtti. Tinubu, ülkenin sosyopolitik istikrarı ve kıtanın farklı bölgelerine yayılan 'otokratik bulaşma' konusunda derin bir endişeyle yakından izlediğini ifade etti.

Nijerya Devlet Başkanı Bola Ahmed Tinubu, Gabon'daki askeri darbeye nasıl karşılık verileceği konusunda diğer Afrika liderleriyle yakın bir çalışma içinde olduğunu belirtti.

Devlet Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Nijerya Devlet Başkanı ve aynı zamanda ECOWAS Başkanı olan Tinubu, Gabon'da askeri darbeyi şiddetle kınadı.

Tinubu, Gabon'daki gelişmeleri, ülkenin sosyopolitik istikrarı ve kıtanın farklı bölgelerine yayıldığı anlaşılan "otokratik bulaşma" konusunda "derin bir endişeyle" yakından izlediğini kaydetti.

Gabon'daki askeri darbeye nasıl karşılık verileceği konusunda diğer Afrika liderleriyle yakın bir çalışma içinde olduğunu aktaran Tinubu, "Hukukun üstünlüğü ve anayasal kararlara ve seçim anlaşmazlıklarının çözümüne ilişkin araçlara sadık kalınarak, büyük kıtamızın yok olmasına hiçbir zaman izin verilmemelidir." ifadesini kullandı.

Askerler yönetime el koydu

Orta Afrika ülkesi Gabon'da sabah erken saatlerde ulusal televizyon binasına giren bir grup asker, yönetimi ele geçirdiklerini duyurdu.

Kendilerine "Kurumların Geçişi ve Restorasyonu Komitesi (CTRI)" ismini veren askerler, 26 Ağustos'ta yapılan seçimlerin iptal edildiğini ve ülke sınırlarının kapatıldığını açıkladı.

Mevcut Cumhurbaşkanı Ali Bongo Ondimba, 26 Ağustos'ta yapılan cumhurbaşkanı seçimlerini üçüncü kez kazanmıştı. 64 yaşındaki Ali Bongo, koltuğu, ülkeyi 41 yıldan uzun süre yöneten babası Omar Bongo'dan 2009'da devralmıştı.

Ülkede oy verme işleminin son saatlerinde "şiddet" uygulandığı gerekçesiyle sokağa çıkma yasağı getirilmiş, seçimin ardından oy sayım işlemi devam ederken internet kısıtlanmıştı.

Muhalifler ise hükümetin uygulamalarına tepki göstermiş ve muhalefet lideri Ondo Ossa, seçimlere hile karıştırıldığını öne sürmüştü.???