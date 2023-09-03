Nijerya Devlet Başkanı, firar eden mahkumların yakalanması için talimat verdi
Nijerya Devlet Başkanı Bola Ahmed Tinubu, ülkesindeki cezaevi saldırılarında firar eden tüm mahkumların yakalanması için talimat verdi. İçişleri Bakanı Olubunmi Tunji-Ojo, bu kişilerin yakalanması için güvenlik kurumlarıyla işbirliği yapacaklarını belirtti.
Nijerya Devlet Başkanı Bola Ahmed Tinubu, ülkesindeki cezaevi saldırılarında firar eden tüm mahkumların yakalanması için talimat verdi.
İçişleri Bakanı Olubunmi Tunji-Ojo, gazetecilere yaptığı açıklamada, Tinubu'nun ülke genelinde kaçan tüm mahkumların yakalanması için talimat verdiğini belirtti.
Nijerya Islah Servisinin bu kişileri yeniden yakalamak için ülkedeki güvenlik kurumlarıyla işbirliği içinde çalışacağını kaydeden Tunji-Ojo, "Nerede olurlarsa olsunlar yakalanmaları için gece gündüz çalışacağız." dedi.
Nijerya'da 2021-2022'te 7 cezaevine düzenlenen silahlı saldırılarda aralarında siyasetçilerin de bulunduğu 400'den fazla mahkum firar etmişti.