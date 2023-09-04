Nijerya Devlet Başkanı Bola Ahmed Tinubu, G20 Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere Hindistan'a gidiyor

Nijerya Devlet Başkanı Bola Ahmed Tinubu'nun, G20 Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'ye gideceği bildirildi. Tinubu'nun Hindistan ekonomisinin çeşitli sektörlerindeki büyük endüstrilerin başkanlarıyla toplantı yapması ve yabancı yatırımı ülkeye çekmesi bekleniyor.

Nijerya Devlet Başkanı Bola Ahmed Tinubu'nun, G20 Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'ye gideceği bildirildi.

Tinubu'nun Özel Danışmanı Ajuri Ngelale, yaptığı açıklamada, Devlet Başkanı'nın Yeni Delhi'de 9-10 Eylül'de düzenlenecek G20 Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere bugün ülkesinden ayrılacağını belirtti.

Söz konusu seyahatin doğrudan yabancı yatırımı ülkeye çekmesinin beklendiğine işaret eden Ngelale, Tinubu'nun Hindistan ekonomisinin çeşitli sektörlerindeki büyük endüstrilerin 20'den fazla icra kurulu başkanı ile toplantı yapacağını aktardı.

Ngelale, Devlet Başkanı'nın G20 Liderler Zirvesi çerçevesinde Almanya, Hindistan ve Güney Kore gibi devlet başkanlarıyla bir araya gelmesinin beklendiğini kaydetti.