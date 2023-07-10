Nijerya Devlet Başkanı Bola Ahmed Tinubu, ECOWAS Dönem Başkanı Seçildi

Nijerya Devlet Başkanı Bola Ahmed Tinubu, Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS) Dönem Başkanı seçildi. ECOWAS 63. Devlet ve Hükümet Başkanları Olağan Zirvesi'nde yapılan açıklamada, Tinubu'nun oy birliğiyle seçildiği belirtildi. Tinubu'nun darbe hükümetlerine karşı nasıl bir tutum takınacağı ise merak konusu.

Nijerya Devlet Başkanı Bola Ahmed Tinubu, Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS) Dönem Başkanı seçildi.

Gine Bissau'nun başkenti Bissau'da ECOWAS 63. Devlet ve Hükümet Başkanları Olağan Zirvesi düzenlendi.

ECOWAS'tan yapılan açıklamada, Nijerya Devlet Başkanı Tinubu'nun oy birliğiyle ECOWAS Dönem Başkanlığına seçildiği duyuruldu.

Darbeler ve askeri yönetimlere karşı olduğu bilinen Tinubu'nun darbe hükümetlerinin yönettiği Gine, Mali ve Burkina Faso'ya karşı nasıl bir tutum takınacağı merak ediliyor.

ECOWAS'ın bir önceki dönem başkanlığını, Temmuz 2022'de seçilen Gine Bissau Devlet Başkanı Umaro Sissoco Embalo yapmıştı.