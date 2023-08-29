Nijerya Devlet Başkanı BM Genel Kurulu'nda delegasyon sayısını azaltma talimatı verdi
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Nijerya Devlet Başkanı Bola Ahmed Tinubu, ülkesindeki ekonomik sorunlar nedeniyle Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu toplantısına katılacak delegasyon sayısının azaltılması talimatını verdi.
Nijerya Devlet Başkanı Bola Ahmed Tinubu, ülkesindeki ekonomik sorunlar nedeniyle Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu toplantısına katılacak delegasyon sayısının azaltılması talimatını verdi.
Nijerya Devlet Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Tinubu, hükümet harcamalarını azaltmak amacıyla, gelecek ay New York'ta düzenlenecek BM Genel Kurulu toplantısına katılacak delegasyon sayısının düşürülmesini istedi.
Tinubu, ABD'ye seyahat edecek yetkililere, BM etkinliğine götürecekleri yardımcı ve destek personel sayısını sınırlandırmaları talimatı vererek, kurallara uymayan kişilerin delegasyondan çıkarılacağı uyarısında bulundu.