Nijerya Devlet Başkan Yardımcısı ve Danimarka Bakanı Görüştü

Nijerya Devlet Başkan Yardımcısı Kashim Shettima, Danimarka Kalkınma İşbirliği ve Küresel İklim Politikası Bakanı Dan Jorgensen ile görüştü. Görüşmede, Nijerya'nın dijital teknoloji, dış kaynak kullanımı, endüstrisi ve temiz enerji sektöründeki potansiyeli ve yatırımların önemi vurgulandı.

Nijerya Devlet Başkan Yardımcısı Kashim Shettima, Danimarka Kalkınma İşbirliği ve Küresel İklim Politikası Bakanı Dan Jorgensen ile görüştü.

Devlet Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, başkent Abuja'daki Devlet Başkanlığı konutunda gerçekleşen kabulde, Shettima, Nijerya'nın dijital teknoloji, dış kaynak kullanımı, endüstrisi ve temiz enerji sektöründeki büyük potansiyelinin, enerji dönüşüm planına ve ekonomiyi çeşitlendirme gündemine yatırımları teşvik etmeyi sürdüreceğini belirtti.

Söz konusu alanlardaki yatırımların, petrol kaynaklı gelirin ekonomideki payının azalmasının sonucu olarak Nijerya Devlet Başkanı Bola Ahmed Tinubu'nun yönetiminin önceliği haline geldiğinin altını çizen Shettima, "Zorluklarla karşı karşıyayız ancak iradenin olduğu yerde yol da vardır." ifadesini kullandı.

???????Shettima, ayrıca Nijerya ile Danimarka'nın ortaklık ve işbirliği için pek çok fırsata sahip olduğunu kaydetti.

Bakan Jorgensen ise Nijerya'nın liderliğine ve iklim sürdürülebilirliği konusundaki kararlılığına duyduğu hayranlığı dile getirdi.

Jorgensen, Nijerya'nın bölgesel istikrara yönelik liderlik rolünün ve adil enerji dönüşümüne bağlılığının iki ülke arasında daha fazla işbirliği için önemli fırsatlar sunduğunu vurguladı.