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Nijerya'da Yolsuzluk İddiasıyla Görevden Uzaklaştırılan EFCC Başkanının Yerine Yeni Başkan Atandı

Nijerya'da yolsuzluk iddiasıyla görevinden uzaklaştırılan EFCC Başkanı Abdulrasheed Bawa'nın yerine Ola Olukoyede yeni başkan olarak atandı. Devlet Başkanı Tinubu'nun avukat olan Olukoyede'yi EFCC Başkanı olarak atadığını duyurdu.