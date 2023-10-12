Nijerya'da Yolsuzluk İddiasıyla Görevden Uzaklaştırılan EFCC Başkanının Yerine Yeni Başkan Atandı
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Nijerya'da yolsuzluk iddiasıyla görevinden uzaklaştırılan EFCC Başkanı Abdulrasheed Bawa'nın yerine Ola Olukoyede yeni başkan olarak atandı. Devlet Başkanı Tinubu'nun avukat olan Olukoyede'yi EFCC Başkanı olarak atadığını duyurdu.
Nijerya'da yolsuzluk iddiasıyla görevinden uzaklaştırılan Ekonomi ve Finansal Suçlar Komisyonu (EFCC) Başkanı Abdulrasheed Bawa'nın yerine Ola Olukoyede yeni başkan olarak atandı.
Nijerya Devlet Başkanı Bola Ahmed Tinubu'nun Özel Danışmanı Ajuri Ngelale, yazılı açıklamasında, Tinubu'nun avukat olan Olukoyede'yi EFCC Başkanı olarak atadığını duyurdu.
Devlet Başkanı Tinubu, 14 Haziran'da Bawa'yı yolsuzluk iddiaları gerekçesiyle görevden uzaklaştırmış, Nijerya Devlet Güvenlik Servisi de onu gözaltına almıştı.
Kaynak: AA / Politika