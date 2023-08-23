Nijerya'da yolsuzluk davası ertelendi

Nijerya'da yolsuzluk yaptığı iddiasıyla görevine son verilen eski Nijerya Merkez Bankası Başkanı Godwin Emefiele'nin yargılandığı davanın duruşması yine ertelendi.

Nijerya'da yolsuzluk yaptığı iddiasıyla görevine son verilen eski Nijerya Merkez Bankası (CBN) Başkanı Godwin Emefiele'nin yargılandığı davanın duruşması yine ertelendi.

Emefiele'nin duruşması, başkent Abuja'daki Federal Yüksek Mahkemenin bugünkü dava listesinde yer almazken, tarafların avukatlarının mahkemede bulunmaması nedeniyle duruşmanın neden gerçekleşmediğine dair herhangi bir gerekçe gösterilmedi.

Öte yandan duruşmanın ne zamana ertelendiği açıklanmadı.

Nijerya'da yolsuzluk ve hukuka aykırı avantajlar sağlamak dahil 20 suçtan yargılanan Emefiele, 17 Ağustos'ta Abuja'daki Federal Yüksek Mahkemesinde hakim karşısına çıkmıştı.

Ancak duruşma, ikinci sanığın katılamaması nedeniyle 23 Ağustos'a ertelenmişti.

Nijerya Devlet Başkanı Bola Ahmed Tinubu, 9 Haziran'da Nijerya Merkez Bankası Başkanı Emefiele'yi görevden almıştı. Emefiele, 10 Haziran'da yurt dışına kaçmaya çalışırken güvenlik güçlerince yakalanmıştı.

Yolsuzluk yaptığı iddiasıyla görevine son verilen Emefiele, 25 Temmuz'da yasa dışı ateşli silah ve mühimmat bulundurduğu suçlamasıyla hakim karşısına çıkmıştı.

20 milyon naira (yaklaşık 26 bin dolar) kefaletle serbest bırakılan Emefiele, Nijerya Devlet Güvenlik Servisince (DSS) yeniden gözaltına alınmıştı.