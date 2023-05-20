Nijerya'da Türk vatandaşları oy kullanıyor

Nijerya'da yaşayan Türk vatandaşları, Türkiye'de 28 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci turu için sandık başına gitti. Yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenler, Türkiye'nin Abuja Büyükelçiliği'nde kurulan sandıkta yerel saatle 08.00'den itibaren oy kullanmaya başladı, oy verme işlemi saat 22.00'ye kadar sürecek. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) verilerine göre, Nijerya 584 kayıtlı seçmen bulunuyor.