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Nijerya'da Türk vatandaşları oy kullanıyor

Nijerya'da Türk vatandaşları oy kullanıyor

Politika Haberleri

Nijerya'da yaşayan Türk vatandaşları, Türkiye'de 28 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci turu için sandık başına gitti. Yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenler, Türkiye'nin Abuja Büyükelçiliği'nde kurulan sandıkta yerel saatle 08.00'den itibaren oy kullanmaya başladı, oy verme işlemi saat 22.00'ye kadar sürecek. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) verilerine göre, Nijerya 584 kayıtlı seçmen bulunuyor.

Nijerya'da yaşayan Türk vatandaşları, Türkiye'de 28 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci turu için sandık başına gitti.

Yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenler, Türkiye'nin Abuja Büyükelçiliği'nde kurulan sandıkta yerel saatle 08.00'den itibaren oy kullanmaya başladı, oy verme işlemi saat 22.00'ye kadar sürecek.

Türkiye'nin Abuja Büyükelçisi Hidayet Bayraktar, AA muhabirine, Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci turu için Abuja Büyükelçiliği'nde oy verme işlemlerinin başladığını, Nijerya'daki Türk vatandaşlarının bugün ve yarın oylarını kullanabileceğini belirtti.

Bayraktar, Nijerya'daki Türkleri vatandaşlık görevlerini yerine getirmeleri için oy kullanmaya davet etti.

Nijerya'da oy verme işlemi 21 Mayıs'ta yerel saatle 22.00'da sona erecek.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) verilerine göre, Nijerya 584 kayıtlı seçmen bulunuyor.

Yurt dışında oy kullanma işleminin sona ermesinin ardından oylar, YSK'nin belirlediği yöntemlerle yüksek güvenlik altında diplomatik kuryelerle Türkiye'ye nakledilecek.

Kaynak: AA / Politika

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