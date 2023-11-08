Nijerya'nın Bayelsa, İmo ve Kogi eyaletlerinde yapılacak devlet başkanlığı ve valilik seçimlerinin güvenliğini 22 bin 600 güvenlik görevlisi sağlayacak.

Nijerya'da seçimler için 22 bin 600 güvenlik görevlisi görev yapacak

Nijerya'nın üç eyaletinde 11 Kasım'da yapılacak devlet başkanlığı ve valilik seçimlerinin güvenliğini 22 bin 600 güvenlik görevlisinin sağlayacağı bildirildi.

Nijerya Güvenlik ve Sivil Savunma Ajansı (NSCDC) Genel Müdürü Ahmed Abubakar Audi, ülkenin Bayelsa, İmo ve Kogi eyaletlerinde hafta sonu düzenlenecek valilik seçimleri için güvenlik önlemlerinin alındığını belirtti.

Eyaletlerdeki seçimlerde 22 bin 600 güvenlik gücünün görev yapacağını aktaran Audi, güvenlik güçlerinin seçimler boyunca yüksek etik standartları, disiplini, profesyonel davranışı sürdürmek ve apolitik kalmakla görevlendirdiğini dile getirdi.

Audi, eyaletlerde barışı bozmaya ya da kritik ulusal varlıklara, altyapıya zarar vermeye yönelik herhangi bir girişime izin verilmeyeceği uyarısında bulundu.

NSCDC Genel Müdürü Audi, "seçmenlerin, diğer paydaşların ve seçim görevlilerinin güvenliğini sağlamak için sahada tarafsız kalacaklarına ve hiçbir sabotaj eylemine müsamaha gösterilmeyeceğine" dair güvence verdi.

Ülkenin Kogi eyaletinde seçim kampanyası sırasında yaşanan şiddet olaylarında 3 kişi hayatını kaybetmişti.