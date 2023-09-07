Nijerya'da seçim sonucuna itiraz devam ediyor

Nijerya'da yapılan devlet başkanı seçiminin sonucuna ilişkin yapılan itirazlar devam ediyor. Ana muhalefet partisi PDP, Yüksek Mahkemeye yeni bir itirazda bulunacaklarını açıkladı. PDP adayı Atiku Abubakar, mahkemenin adaleti sağlayamadığını belirterek kararı kabul etmediğini söyledi. Mahkeme ise itirazların asılsız olduğuna karar vermişti.

Nijerya'da ana muhalefetteki Halkın Demokratik Partisi (PDP), ülkede 25-26 Şubat'ta yapılan devlet başkanı seçiminin sonucuna ilişkin yaptıkları itiraza dair başkent Abuja'daki mahkeme kararının ardından, yeni itiraz için Yüksek Mahkemeye gideceğini bildirdi.

PDP adayı Atiku Abubakar, dün Abuja'daki Devlet Başkanlığı Seçim Dilekçesi Mahkemesinin, itirazların "asılsız" olduğu kararına ilişkin basın toplantısı düzenledi.

Abubakar, avukatlarından, anayasal olarak güvence altına alınmış, bir üst mahkeme olan Yüksek Mahkemeye başvurma haklarını kullanmalarını istediğini belirtti.

Yüksek Mahkemeye gitme kararının, mahkemenin adaletin mabedi olduğuna olan inancından kaynaklandığını söyleyen Abubakar, ancak mahkemenin dün beklenen adaleti sağlayamadığını ifade etti.

Mahkemenin verdiği karara saygı duyduğunu ancak bunu kabul etmediğini dile getiren Abubakar, "Kararı kabul etmeyi reddediyorum, çünkü kararın adaletten yoksun olduğuna inanıyorum. Bunun yanı sıra, mahkemenin kararından duyduğum hayal kırıklığı yargıya olan güvenimi asla yok edemez." dedi.

Bu arada Muhalif İşçi Partisinin (LP) adayı Peter Obi de mahkemenin verdiği kararı reddetti.

Ülkede 25-26 Şubat'ta yapılan devlet başkanı seçimini, iktidar partisi Tüm İlericiler Kongresi (APC) adayı Bola Ahmed Tinubu'nun yüzde 37 oy oranıyla kazandığı, ana muhalefet partisi PDP'nin adayı Abubakar'ın yüzde 29 ve LP adayı Obi'nin yüzde 25 oy aldığı açıklanmıştı.

Abubakar ve Obi, Nijerya Bağımsız Ulusal Seçim Komisyonunun sonuçları web sitesine gerçek zamanlı yükleyememesi dahil bazı usulsüzlük iddialarıyla Tinubu'nun zaferine Devlet Başkanlığı Seçim Dilekçesi Mahkemesinde itiraz etmişti.

Mahkeme ise dün adayların itirazlarının "asılsız" olduğuna karar vermiş ve ülkede yapılan seçimlerde Tinubu'nun Nijerya'nın geçerli bir şekilde seçilmiş devlet başkanı olduğunu onaylamıştı.