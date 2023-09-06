Nijerya'da mahkeme, Peter Obi'nin itirazını reddetti

Nijerya'da İşçi Partisi cumhurbaşkanı adayı Peter Obi'nin, seçimi kazanan Devlet Başkanı Tinubu'nun seçime katılmaya ehil olmadığı iddiasıyla yaptığı itiraz mahkeme tarafından reddedildi.

Nijerya'da mahkeme, İşçi Partisinin (LP) cumhurbaşkanı adayı Peter Obi'nin, seçimi kazanan Devlet Başkanı Bola Ahmed Tinubu'nun seçime katılmaya ehil olmadığı iddiasıyla yaptığı itirazını reddetti.

Başkent Abuja'daki mahkeme, Obi'nin itirazını "asılsız" olduğu gerekçesiyle kabul etmedi.

Cumhurbaşkanı adayı Obi, Devlet Başkan Tinubu'nun seçimlere katılmaya ehil olmadığı iddiasıyla başvurmuştu.

LP, mahkemenin kararı reddetti

Öte yandan, LP Sekreteri Obiora İfoh, yaptığı açıklamada, mahkemenin verdiği kararı reddederek, adaletin yerine getirilmediğini ve bunun hukuku ve halkın arzusunu yansıtmadığını belirtti.

İfoh, demokrasinin söz konusu olduğunu ve halk galip gelene kadar durmayacaklarını kaydederek, "Nijeryalılar, 25 Şubat 2023'te gerçekleşen ve dünya çapında kınanan seçim soygununun tanıklarıydı ancak mahkeme, bilgeliğiyle bariz olanı kabul etmeyi reddetti." ifadesini kullandı.

Ülkede 25-26 Şubat'ta yapılan devlet başkanı seçiminde, iktidar partisi Tüm İlericiler Kongresi (APC) adayı Tinubu'nun yüzde 37 oy oranıyla kazandığı, ana muhalefet partisi Halkın Demokratik Partisinin (PDP) adayı Atiku Abubakar'ın yüzde 29 ve Obi yüzde 25 oy aldığı açıklanmıştı.

Abubakar ve Obi, Nijerya Bağımsız Ulusal Seçim Komisyonunun sonuçları web sitesine gerçek zamanlı olarak yükleyememesi dahil bazı usulsüzlük iddialarıyla Tinubu'nun zaferine itiraz ediyor.

İtirazlara rağmen Tinubu, 29 Mayıs'ta görevine başlamıştı.