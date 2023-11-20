Nijerya'da hapishanelerdeki yoğunluğu azaltmak için 4 binden fazla mahkuma af çıkarıldı

Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'da hapishanelerdeki yoğunluğu azaltmak için 4 binden fazla mahkuma af çıkarıldığı bildirildi. İçişleri Bakanı Olubunmi Tunji-Ojo, hükümetin hapishanelerdeki yoğunluğu azaltmak için önlemler aldığını ve 4 binden fazla mahkuma af çıkarıldığını açıkladı.

Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'da hapishanelerdeki yoğunluğu azaltmak için 4 binden fazla mahkuma af çıkarıldığı bildirildi.

İçişleri Bakanı Olubunmi Tunji-Ojo, yaptığı açıklamada, hükümetin ülkede hapishanelerdeki yoğunluğu azaltmak için önlemler aldığını belirtti.

Hapishanelerde bulunan 4 binden fazla mahkuma af çıkarıldığını kaydeden Tunji-Ojo, af çıkarılanların para cezalarını ödemedikleri için gözaltında tutulanlar olduğunu söyledi.

Tunji-Ojo, bu çalışmanın Devlet Başkanı Bola Ahmed Tinubu'nun daha fazla hapis dışı cezalar getirilmesini içeren girişiminin bir parçası olduğunu söyledi.

Nijerya'da yakalanan şüpheliler, genellikle yargılanmadan önce yıllarca gözaltında tutuluyor.

Birleşmiş Milletler (BM), Nijerya'daki cezaevlerinin, toplam kapasitelerinin iki katından fazla mahkuma ev sahipliği yaptığını açıklamıştı.